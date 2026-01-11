Los Rew no son los únicos hermanos y se espera que tengan un gran futuro.

Rehan Ahmed fue el hombre más joven en jugar al cricket de prueba para Inglaterra cuando participó en Pakistán en 2022, mientras que su hermano Farhan, de 17 años, un lanzador de efecto off-spinner en lugar de leggie como Rehan, se convirtió en el lanzador más joven en tomar un botín de cinco wickets en cricket de primera clase en Gran Bretaña cuando tomó siete para Nottinghamshire contra Surrey en 2024.

Rehan fue otro de los que participaron en la gira de los Lions este invierno. Muchos pensaban que debería haber estado en el equipo completo de Test después de una excelente temporada con Leicestershire.

Farhan ha jugado para los Lions este año y será parte del grupo de la Copa Mundial Sub-19.

Después de la gira de Shoaib Bashir como portador de bebidas, Inglaterra parece estar nuevamente en el punto de partida en su búsqueda de un lanzador de primera línea.

Después de haber anotado cinco siglos y tomado 23 terrenos en la División Dos del Campeonato del Condado de 2025, es posible que el futuro de Rehan sea más como un jugador todoterreno.

El lanzador de brazo izquierdo de Lancashire, Tom Hartley, que no ha sumado a sus cinco partidos de prueba desde la gira de 2024 por India, estuvo con los Lions en Australia, y no olvidemos a Jack Leach de Somerset.

Fue el máximo tomador de wickets entre los lanzadores de hilado en el Campeonato del Condado la temporada pasada y, a los 34 años, todavía está desesperado por recuperar su lugar en la prueba.