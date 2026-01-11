Otra serie Ashes en Australia ha llegado y se ha ido, lo que significa que la espera de Inglaterra por una victoria en Australia continúa.
Cuando comience la próxima serie contra Australia en el verano de 2027, habrán pasado 12 años desde que Inglaterra ganó la urna por última vez.
Los momentos de alegría (el primer siglo de prueba de Jacob Bethell, los esfuerzos de Josh Tongue y el tan esperado gol australiano de Joe Root) fueron pocos y distantes entre sí, dejando muchas preguntas sobre el futuro.
Tal como están las cosas, parece que el deseo de cambiar la directiva inglesa, que no teme incorporar jóvenes, es limitado. De ser así, no esperen cambios radicales en la plantilla.
Pero si se trata de sangre nueva, ¿quiénes están en la fila? ¿Quiénes son los jóvenes que podrían ejercer presión para 2027?
Los hermanos Rew
¿Farhan o Rehan el próximo spinner?
Los Rew no son los únicos hermanos y se espera que tengan un gran futuro.
Rehan Ahmed fue el hombre más joven en jugar al cricket de prueba para Inglaterra cuando participó en Pakistán en 2022, mientras que su hermano Farhan, de 17 años, un lanzador de efecto off-spinner en lugar de leggie como Rehan, se convirtió en el lanzador más joven en tomar un botín de cinco wickets en cricket de primera clase en Gran Bretaña cuando tomó siete para Nottinghamshire contra Surrey en 2024.
Rehan fue otro de los que participaron en la gira de los Lions este invierno. Muchos pensaban que debería haber estado en el equipo completo de Test después de una excelente temporada con Leicestershire.
Farhan ha jugado para los Lions este año y será parte del grupo de la Copa Mundial Sub-19.
Después de la gira de Shoaib Bashir como portador de bebidas, Inglaterra parece estar nuevamente en el punto de partida en su búsqueda de un lanzador de primera línea.
Después de haber anotado cinco siglos y tomado 23 terrenos en la División Dos del Campeonato del Condado de 2025, es posible que el futuro de Rehan sea más como un jugador todoterreno.
El lanzador de brazo izquierdo de Lancashire, Tom Hartley, que no ha sumado a sus cinco partidos de prueba desde la gira de 2024 por India, estuvo con los Lions en Australia, y no olvidemos a Jack Leach de Somerset.
Fue el máximo tomador de wickets entre los lanzadores de hilado en el Campeonato del Condado la temporada pasada y, a los 34 años, todavía está desesperado por recuperar su lugar en la prueba.
Hull, Jack, Baker y los jóvenes marineros
Éste es quizás el área más preocupante, dadas las dificultades que enfrenta Australia.
Inglaterra eligió un ataque de ritmo relativamente inexperto para las Ashes, y solo Josh Tongue y Jofra Archer salieron con una reputación mejorada. Los que se encuentran más abajo en la clasificación de los analistas tienen aún menos experiencia.
El zurdo Josh Hull, de 21 años de Leicestershire, traído de una relativa oscuridad para una prueba en 2024, Eddie Jack, de 20 años de Hampshire, y el recluta de Warwickshire, Nathan Gilchrist, de 25 años, son parte del grupo debajo del equipo de prueba que la gerencia actual está tratando de desarrollar.
También está Sonny Baker, para quien una convocatoria de prueba parecía posible antes de un debut internacional de un día que arrojó cifras de 0-76 y una lesión posterior, y Matthew Fisher.
Fisher, de 28 años, jugó con Inglaterra desde el tercer Test de las Ashes tras la lesión de Mark Wood. A pesar de sus propios problemas de lesiones, al menos cuenta con la experiencia adquirida tras 10 años en la escena del condado, en Yorkshire y, más recientemente, en Surrey. Su única participación en un Test fue contra las Indias Occidentales en 2022.
Entre ellos, Jack, Baker y Hull han jugado 36 partidos de primera clase.
¿Podría Inglaterra cambiar su rumbo?
¿Pero qué pasa si la derrota de England’s Ashes los obliga a cambiar de rumbo y a mirar más a menudo desde la escena del condado?
Por supuesto, podría haber un cambio total en la gestión, lo que podría dar como resultado que la red se ampliara.
El jugador de Sussex Ollie Robinson, de 32 años, dijo esta semana que está ansioso por sumar a sus 20 partidos de prueba, que el régimen actual dejó de lado.
En su mejor momento, es sin duda uno de los lanzadores de costura más hábiles de Inglaterra, pero su estado físico y su confiabilidad siguen siendo una preocupación.
Los abridores Dom Sibley, de 30 años, y Haseeb Hameed, de tan solo 28, fueron los máximos anotadores del Campeonato del Condado del año pasado. Ninguno ha jugado un Test en la era del Bazball.
El lanzador de Yorkshire, George Hill, tomó 51 wickets a 16,72 el verano pasado, aunque no lanza al ritmo que se espera actualmente.
El lanzador de costura de Essex, Sam Cook, no ha sido convocado desde su decepcionante debut contra Zimbabue. Sería otra opción con más experiencia.