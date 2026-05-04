El Abierto de Italia marca la segunda etapa de la gira de tierra batida WTA 1000 y Jasmine Paolini y Coco Gauff tienen muchos puntos en este periodo, mientras que Elena Rybakina e Iga Swiatek se encuentran en buenas posiciones.

El Mutua Madrid Open es la primera etapa de la campaña WTA 1000 sobre tierra batida, que concluyó el sábado con la victoria de Marta Kostyuk sobre Mirra Andreeva, con la que conquistó su primer trofeo en esta categoría.

Pero no hay tiempo para descansar, ya que el torneo italiano comienza el 5 de mayo, aunque los jugadores cabeza de serie pasarán directamente a la segunda ronda.

La número uno del mundo , Aryna Sabalenka, es la primera cabeza de serie y Rybakina, Gauff, Swiatek, Jessica Pegula, Amanda Anisimova, Elina Svitolina, Mirra Andreeva, Jasmine Paolini y Victoria Mboko completan el top 10.

La nueva campeona del Madrid Open, Kostyuk, ha alcanzado un nuevo máximo histórico en el ranking de la WTA, situándose en el puesto número 15, pero la fecha límite para la asignación de cabezas de serie para Roma fue el lunes 20 de abril, por lo que será cabeza de serie número 23.

Puntos que los grandes nombres anotarán en Roma

Las jugadoras deben defender los puntos obtenidos en los periodos/torneos correspondientes de hace 12 meses, ya que la WTA utiliza un sistema acumulativo de 52 semanas para determinar la clasificación.

Esos puntos se eliminan al comienzo del torneo y los jugadores ganan puntos según su progreso ronda tras ronda en el evento.

Noticias de la WTA

Lo que dijeron Marta Kostyuk y Mirra Andreeva tras la final del Mutua Madrid Open.

Lista de participantes del Abierto de Italia 2026, fecha del sorteo: Sabalenka lidera a Rybakina, Gauff y Swiatek; ¿jugará Raducanu?

Jazmín Paolini – 1.000

La vigente campeona del Abierto de Italia ha caído al noveno puesto del ranking oficial, pero corre el riesgo de salir del top 10 si no logra alcanzar las últimas fases de la edición de 2026.

Coco Gauff – 650

La estadounidense perdió el tercer puesto en la clasificación ante Swiatek tras el Mutua Madrid Open y podría quedar aún más rezagada, ya que tiene muchos puntos que defender tras haber quedado subcampeona el año pasado, por detrás de Paolini.

Zheng Qinwen/Peyteon Stearns – 390

Zheng, número 39 del mundo, derrotó a la primera cabeza de serie, Sabalenka, en 2025 para alcanzar las semifinales, y aún se encuentra en proceso de recuperar su plena forma física tras una larga lesión. Una vez que se le resten los puntos, saldrá del top 50.

Stearns, actualmente número 50 del ranking, derrotó a jugadoras de la talla de Madison Keys y Elina Svitolina en su camino a las semifinales el año pasado, antes de perder contra Paolini.

Aryna Sabalenka/Elina Svitolina/Mirra Andreeva/Diana Shnaider – 215

La vigente campeona del Sunshine Double fue derrotada en cuartos de final por Zheng Qinwen en 2025, por lo que perderá 215 puntos, y una derrota temprana junto con una buena actuación de Rybakina hasta las últimas fases podría reducir significativamente la diferencia entre las dos primeras del ranking.

Andreeva y Svitolina tienen previsto mantenerse entre las diez primeras incluso si pierden pronto en Roma.

Marta Kostyuk/Naomi Osaka/Emma Raducanu/Jelena Ostapenko – 120

Kostyuk, nuevo campeón del Abierto de Madrid, así como Osaka, Tauson, Raducanu y Ostapenko, fueron algunos de los jugadores que perdieron en la cuarta ronda en 2025.

Kostyuk tiene la oportunidad de acercarse al top 10 con una buena actuación en Roma, mientras que Raducanu necesita una buena cantidad de puntos si quiere confirmar su puesto como cabeza de serie en Roland Garros.

Victoria Mboko – 65+81

La adolescente superó la fase previa el año pasado y cayó en segunda ronda, obteniendo 65 puntos antes de inscribirse en un torneo WTA125K donde consiguió otros 81 puntos. Pero también tiene asegurados 10+32 puntos este año incluso antes de que comience el torneo.

Iga Swiatek – 65

El seis veces ganador de Grand Slam tiene una ventaja de 199 puntos sobre Gauff antes del Abierto de Italia, y esa ventaja aumentará a 784 una vez que se eliminen los puntos de Roma del año pasado.

Swiatek fue eliminada en la tercera ronda por Danielle Collins el año pasado, por lo que solo perderá 65 puntos.

Alex Eala – 10

La filipina fue derrotada en primera ronda por Kostyuk en 2025, por lo que solo perderá 10 puntos, pero los recuperará con solo participar en el torneo de este año. Además, necesita llegar lejos si quiere ser cabeza de serie en Roland Garros.

Elena Rybakina – 0

Aunque la vigente campeona del Abierto de Australia alcanzó la tercera ronda en Roma el año pasado y obtuvo 65 puntos, el Abierto de Italia es uno de sus torneos no puntuables, por lo que no perderá ningún punto.

Teniendo esto en cuenta, Sabalenka comienza el Abierto de Italia con una ventaja de 1.340 puntos sobre Rybakina, y si el jugador kazajo gana el torneo y Sabalenka pierde en segunda ronda, la ventaja podría ser de poco más de 300 puntos de cara a Roland Garros.