La visión retrospectiva es maravillosa.

Proporciona satisfacción, comodidad y experiencia. Es mucho más fácil analizar una decisión que tomarla. Hablar y escribir sobre deporte en retrospectiva es más sencillo que practicarlo en tiempo real.

Inglaterra está a punto de afrontar la perspectiva. Con un 2-0 en contra en esta serie de las Ashes, cualquier resultado que no sea una victoria sobre Australia en Adelaida generará muchas recriminaciones en el camino a Melbourne, Sídney y más allá.

La visión retrospectiva no arroja una luz favorable sobre los planes de calentamiento de las Ashes de Inglaterra ni sobre los preparativos para el partido de la bola rosa en Brisbane.

Se tomó la decisión de no probar un abridor especialista cuando Zak Crawley se lesionó en 2024, dudar sobre Ollie Pope y Jacob Bethell en el número tres, no traer un portero suplente especialista a las Ashes, u otro lanzador de primera línea junto a Shoaib Bashir.

En retrospectiva, parecería que un entrenador de campo especializado podría haber sido útil en ausencia de Paul Collingwood del personal de apoyo, y que poner a Brydon Carse en un hotel de Perth junto a un casino no fue la mejor decisión 18 meses después de cumplir una prohibición por delitos históricos de apuestas.

Y está el descanso a mitad de la serie en Noosa. La retrospectiva aún no lo ha compensado. Podría ser un golpe de genio directivo, o convertirse en el equivalente en el críquet inglés del equipo de fútbol de Baden Baden durante el Mundial de 2006.

Tal vez la retrospectiva haya abofeteado al capitán de Inglaterra, Ben Stokes, y al entrenador Brendon McCullum.

Tras la derrota en el segundo Test en Brisbane, se habló de hombres débiles y mandíbulas de cristal.

Pero Stokes y McCullum se han acostado con la cultura de este equipo de Inglaterra, y ahora deben sacar de allí a su dormido equipo.

¿Cuántas veces hemos escuchado a los líderes hablar de «eliminar la presión» del cricket de prueba, colocando un paraguas sobre sus hombres para protegerlos de la realidad y las expectativas del deporte internacional?

A veces, la única manera de lidiar con el mal tiempo es mojarse. Ahora Inglaterra está empapada hasta los huesos.

En este momento, una prueba que Stokes reconoció como la más importante desde que asumió el cargo de capitán, la directiva ha cambiado de actitud. Stokes incluso habló de «disfrutar de la presión» en Adelaida en declaraciones a BBC Sport el martes.