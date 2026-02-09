Hugo Ekitike tuvo la oportunidad que realmente debería haberle dado al Liverpool la ventaja durante la frustrante derrota del domingo contra el Manchester City.

El francés ha estado en una forma excelente últimamente, lo que subraya su condición como la mayor amenaza goleadora de los Rojos esta temporada.

Pero eso no quedó en evidencia contra el City, y cuando cabeceó decepcionantemente desviado un brillante centro con el exterior de la bota de Mohamed Salah, Ekitike dio una idea de cuánto se extraña a Alexander Isak .

Es difícil imaginar cómo el sueco podría desaprovechar una oportunidad tan clara, y que Ekitike lo haya hecho significa que ha pasado otro gran partido sin marcar para el Liverpool .

En las ocasiones más importantes de esta temporada, el jugador de 23 años no ha aparecido. No haber marcado ni asistido en cinco partidos contra el Arsenal, el Manchester United, el Chelsea y el City es un regreso preocupante. Si a esto le sumamos que Ekitike tampoco representó una amenaza cuando el Liverpool jugó contra el Real Madrid y el Inter de Milán, la tendencia empieza a ser realmente preocupante. Lamentablemente, Isak podría haber corregido esta situación.

El Liverpool necesita a Alexander Isak para los partidos importantes

Es cierto que Isak tampoco ha estado a la altura de las oportunidades en partidos importantes desde que llegó al Liverpool. Debería haber marcado contra el Manchester United, pero no lo hizo, y tampoco logró destacar en el Inter.

Sin embargo, logró una asistencia aparentemente crucial en el Chelsea y tiene antecedentes de lastimar a los grandes equipos mientras estuvo en el Newcastle.

16 goles y tres asistencias en 30 partidos de la Premier League contra los ‘seis grandes’ es un muy buen récord, mientras que el jugador de 26 años también marcó el gol que finalmente le dio al Newcastle la Copa Carabao.

Tradicionalmente ha sido un jugador para las grandes ocasiones, y con Ekitike buscando coger un poco de miedo escénico, Isak es exactamente lo que el Liverpool necesita en este momento.

Afortunadamente, debería regresar a tiempo para ayudar con eso antes del final de la temporada, y si el Liverpool puede permanecer en la Liga de Campeones, también podría tener la oportunidad en el escenario continental.

Isak merece más respeto

Durante el brillante momento de forma reciente de Ekitike, ha habido un deseo en algunos sectores de los medios de comunicación de restarle importancia a Isak.

El domingo por la mañana, Sky Sports News emitió un segmento en el que los invitados afirmaron que fichar al número 9 había sido un «error» y que el Liverpool ni siquiera lo necesitaba.

Ekitike y los Reds tardaron menos de un día en demostrar que eso era completamente falso, y como algunos en la afición también se dejaron llevar por el internacional francés, recibieron un recordatorio de su crudeza contra el City.

La realidad es que Isak sigue siendo el delantero más completo y consolidado del Liverpool. Es un goleador de élite y probablemente lo demostrará a su regreso al equipo.

Los que le restaron importancia deberían preparar sus disculpas, porque los Rojos están extrañando mucho a su fichaje récord en estos momentos.