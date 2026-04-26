Los desolados jugadores y aficionados del Leeds United abandonarán Wembley con la sensación de haber perdido la oportunidad de llegar a la final de la FA Cup.

En una primera parte sorprendentemente tímida, el Leeds aún tuvo una gran oportunidad de tomar el control del partido cuando Brenden Aaronson se escapó solo ante Robert Sánchez, mientras el entrenador Daniel Farke se llevaba las manos a la cabeza con angustia en la banda al ver cómo el portero estiraba la pierna para atajar el balón.

Por fin, aunque con cierto retraso, el Leeds jugó con determinación e intensidad tras el descanso, y Dominic Calvert-Lewin debería haber aprovechado mejor el tipo de pases que mejor le sientan, como cuando remató de cabeza directamente a las manos de Sánchez estando sin marca.

Fue el último gran momento del Leeds, ya que , a pesar de tener mucha posesión del balón, simplemente no contaban con la potencia ofensiva necesaria para inquietar seriamente al Chelsea .

La permanencia en la Premier League seguirá siendo un logro muy meritorio para Farke y sus jugadores esta temporada, pero ellos sabrán que podrían haber convertido este día en un día de gloria en lugar de una amarga decepción.