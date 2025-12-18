Jofra Archer fue el jugador destacado de Inglaterra en el día inaugural de la tercera prueba Ashes en Adelaida, ganando 3-29 en 16 overs.

El lanzador inglés fue criticado por su desempeño en la segunda prueba, y el australiano Steve Smith sugirió que solo lanzó rápido cuando el juego estaba prácticamente terminado.

Sin embargo, respondió en Adelaida con períodos sostenidos de bolos rápidos de calidad.

«Jofra Archer ha estado magnífico hoy», dijo el excapitán de Inglaterra, Michael Vaughan. «Ha lanzado con gran ritmo y disciplina».

El ex lanzador inglés Graeme Swann, hablando con TNT Sports, agregó: «Jofra Archer, después de las críticas que recibió después de Brisbane, que pensé que fueron duras en ese momento, hoy ha lanzado de manera brillante.

«Ha sido agresivo, ha atacado a los bateadores y ha concedido menos de 30 carreras en un día, con tres wickets a su nombre. Ha sido excepcional».