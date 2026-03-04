Un incidente ocurrido durante el choque del Everton con el Newcastle el fin de semana fue una copia exacta de uno por el que el Liverpool fue castigado a principios de la temporada, pero el resultado fue bastante diferente.

El Everton salió victorioso por 3-2, lo que significa que la decisión que les fue favorable al principio del partido puede haberles hecho ganar dos puntos.

Fue durante el primer gol tras un córner, cuando un cabezazo desviado de Jarrad Branthwaite acabó en el segundo palo, no sin antes pasar por encima de la cabeza agachada de James Tarkowski, que estaba en posición de fuera.

El gol fue otorgado, pero los fanáticos del Liverpool no tardaron en notar la hipocresía del asunto, que surgió de un incidente casi idéntico contra el Manchester City a principios de la temporada.

Arne Slot seguramente furioso por las inconsistencias del árbitro contra el Everton

Slot ha expresado sus quejas a los árbitros en varias ocasiones esta temporada, y debe haberse sentido frustrado por la buena suerte del Everton.

¿Por qué? Porque a principios de esta temporada, un incidente casi idéntico con Andy Robertson resultó en la anulación de un gol durante la derrota del Liverpool por 3-0 ante el Manchester City .

Ocurrió en un momento crucial del partido, cuando Virgil van Dijk creyó haber empatado el partido con su equipo en el minuto 38. El gol fue anulado, ya que Robertson se agachó en posición de fuera de juego, lo cual es importante, fuera del campo visual del portero.

Fotografía de Liverpool FC/Liverpool FC vía Getty Images © Rousing the Kop (EE. UU.)

¿Qué fue exactamente lo que pasó con Tarkowski?

Este tipo de inconsistencia se ha convertido en una característica del arbitraje de la Premier League . Realmente no es suficiente para la liga más vista del mundo.

El panel KMI de la Premier League se dividió sobre la decisión de Robertson

Para ilustrar aún más cuán ambiguas se han vuelto las reglas, el panel de Incidentes Clave del Partido que revisa las grandes decisiones de cada semana de partidos se dividió tres a dos al compartir su veredicto sobre el gol anulado al Liverpool.

BBC Sport informó sobre la decisión.

Primero, fallaron a favor del Liverpool, concluyendo que el asistente no debería haber señalado fuera de juego. Pero luego, también votaron que el VAR hizo bien en no intervenir. 3-2 en ambos casos.

Se supone que la introducción de esta nueva tecnología aportará consistencia a estos momentos clave donde se debe tomar una decisión decisiva. Esta temporada, se ha sentido tan inconsistente como siempre.