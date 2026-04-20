A medida que el City se acerca, la perspectiva de que el Arsenal de Arteta termine segundo en la Premier League por cuarta temporada consecutiva es una posibilidad cada vez más dolorosa.

El Arsenal aún tiene la oportunidad de alcanzar la gloria esta temporada, tanto a nivel nacional como en la competición más importante de Europa, pero han llegado a un punto en el que otra campaña que no logre poner fin a una sequía de títulos que se remonta a 2020 planteará serias dudas sobre Arteta y sus jugadores.

Los Gunners deben ganar un trofeo esta temporada para encontrar la respuesta. Dejarlo escapar y terminar con las manos vacías sería cruel, pero este es el contexto en el que se encuentran.

Arteta y el Arsenal deben hacer caso omiso del creciente revuelo, del ruido que les rodea ahora y del ruido que les acompañará si no cumplen con las expectativas.

Esto no significa que debamos cuestionarnos el futuro de Arteta, en absoluto, y aún podría ganar una Premier League y una Champions League, pero si las cosas no salen como espera, deberá volver a empezar de cero para encontrar la manera de ganar.

El excentrocampista del Liverpool y de la selección inglesa, Danny Murphy, declaró a BBC Sport: «Entiendo que el éxito se basa en los trofeos, pero en última instancia, supongamos que Arteta perdió la Premier League por diferencia de goles y la final de la Champions League; hay que poner las cosas en perspectiva».

«Está ahí, o muy cerca. Cada vez están más cerca. Sé que llevan un par de años quedando segundos. El equipo está mejor que nunca. Se dice que si no gana nada debería irse, pero me parece una locura.»

Arteta se rió de las insinuaciones de que ahora tendrá que ir a buscar a sus jugadores, insistiendo en que si tuviera que hacerlo en su situación actual, «debería estar en casa».

Dijo: «Estoy muy decepcionado con el resultado por cómo jugamos. Es una liga nueva y tenemos una ventaja de tres puntos a falta de cinco partidos. Todavía está todo por decidir».