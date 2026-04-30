Ashley Young, de 40 años, anuncia su retiro al final de la temporada.

Ashley Young, de 40 años, anuncia su retiro al final de la temporada.

por

Ashley Young ha anunciado su retirada al final de la temporada, tras una carrera que ha abarcado 23 años e incluyó etapas en el Manchester United , el Aston Villa , el Inter de Milán y el Everton .

Young, de 40 años, juega actualmente en el Ipswich Town y ha declarado que espera ayudar al club a conseguir el ascenso a la Premier League en la última jornada de la temporada del Championship, el 2 de mayo.

En un comunicado publicado en la página web del Ipswich Town, Young declaró:

«Me siento increíblemente orgulloso y afortunado de haber logrado todo lo que he conseguido durante mi carrera.»

No es frecuente que uno se siente a pensar en esto mientras aún está en activo, pero he vivido mi sueño durante los últimos 23 años. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que he logrado y en las próximas semanas y meses decidiré qué haré a continuación.

«Pero eso está por venir. Estoy totalmente concentrado en el sábado y en ayudar a este club a lograr nuestro objetivo, que es el ascenso de vuelta a la Premier League.»

Young ha disputado 765 partidos con sus clubes a lo largo de su carrera y ha marcado 88 goles. Con el Manchester United, ganó la Premier League, la FA Cup y la Europa League, y con el Inter, conquistó el título de la Serie A.

Young también disputó 39 partidos con la selección inglesa a lo largo de su carrera internacional.

El entrenador del Ipswich Town, Kieran McKenna, dijo: «La trayectoria de Ashley en el fútbol habla por sí sola y ha sido un honor haber trabajado con él, primero en el Manchester United y luego aquí en el Ipswich esta temporada.»

«La profesionalidad, la competitividad y la calidad que demuestra cada día han tenido un impacto enorme en el grupo esta temporada y sé que lo que más desea es terminar su carrera ayudándonos a alcanzar nuestro objetivo.»

Deja un comentario