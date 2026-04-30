Ashley Young ha anunciado su retirada al final de la temporada, tras una carrera que ha abarcado 23 años e incluyó etapas en el Manchester United , el Aston Villa , el Inter de Milán y el Everton .

Young, de 40 años, juega actualmente en el Ipswich Town y ha declarado que espera ayudar al club a conseguir el ascenso a la Premier League en la última jornada de la temporada del Championship, el 2 de mayo.

En un comunicado publicado en la página web del Ipswich Town, Young declaró:

«Me siento increíblemente orgulloso y afortunado de haber logrado todo lo que he conseguido durante mi carrera.»

No es frecuente que uno se siente a pensar en esto mientras aún está en activo, pero he vivido mi sueño durante los últimos 23 años. Ahora es momento de reflexionar sobre lo que he logrado y en las próximas semanas y meses decidiré qué haré a continuación.

«Pero eso está por venir. Estoy totalmente concentrado en el sábado y en ayudar a este club a lograr nuestro objetivo, que es el ascenso de vuelta a la Premier League.»

Young ha disputado 765 partidos con sus clubes a lo largo de su carrera y ha marcado 88 goles. Con el Manchester United, ganó la Premier League, la FA Cup y la Europa League, y con el Inter, conquistó el título de la Serie A.

Young también disputó 39 partidos con la selección inglesa a lo largo de su carrera internacional.

El entrenador del Ipswich Town, Kieran McKenna, dijo: «La trayectoria de Ashley en el fútbol habla por sí sola y ha sido un honor haber trabajado con él, primero en el Manchester United y luego aquí en el Ipswich esta temporada.»

«La profesionalidad, la competitividad y la calidad que demuestra cada día han tenido un impacto enorme en el grupo esta temporada y sé que lo que más desea es terminar su carrera ayudándonos a alcanzar nuestro objetivo.»