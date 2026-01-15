El defensa del Chelsea, Benoit Badiashile, admite que su etapa en el club, afectada por las lesiones, ha sido «dura», pero insiste en que ahora se siente «libre».

El jugador de 24 años se unió al Chelsea en un traspaso de £ 35 millones desde Mónaco en enero de 2023 y fue uno de los pocos jugadores que impresionó de inmediato durante una temporada turbulenta.

Sin embargo, una grave lesión en el tendón de la corva hacia el final de esa campaña descarriló su progreso y otros reveses durante las dos temporadas siguientes (incluido otro problema en el tendón de la corva que lo descartó a mitad de la exitosa carrera del Chelsea en la Copa Mundial de Clubes) obstaculizaron su desarrollo.

Ahora, tras dos meses sin contratiempos, Badiashile se muestra optimista sobre su futuro en forma. «Estoy mucho mejor que antes; me siento realmente bien», declaró Badiashile a BBC Sport.

Tuve muchas lesiones, pero ahora puedo decir que estoy libre. Lo más importante es mantenerme en forma. Fue duro, muy duro, pero tenía a mi familia a mi alrededor, así que fue más fácil sobrellevar esta situación. He estado trabajando duro durante mi rehabilitación con el personal médico.

Si bien sus actuaciones recientes han sido mixtas, Badiashile recibió elogios generalizados por su actuación en la victoria por 2-1 del Chelsea en casa sobre el Liverpool en octubre, especialmente considerando que acababa de regresar de una lesión.

«Sólo quería estar preparado para jugar y rendir y eso fue lo que pasó, así que estaba feliz», añadió.

El francés admite que la afición del Chelsea aún no ha visto su mejor momento. «Tuve muchas lesiones, así que fue muy difícil coger un gran impulso, si se me permite decirlo así, pero ahora estoy centrado en el futuro. El pasado es pasado y no puedo hacer nada al respecto».

A continuación, el Chelsea recibirá al Arsenal en el partido de ida de la semifinal de la Copa Carabao el miércoles, antes de que Brentford visite Stamford Bridge en la Premier League el sábado.