Marvin Bartley ha asumido el cargo de entrenador del Livingston y David Martindale ha asumido un nuevo rol como director deportivo en el último clasificado de la Premier League escocesa.

Martindale asciende después de cinco años como entrenador, con el club sin ganar en 24 partidos y seis puntos por debajo en el último lugar de la tabla.

La única victoria de liga de West Lothian esta temporada llegó en agosto y Martindale ahora es reemplazado por su asistente Bartley luego de la derrota en casa por 2-0 del sábado ante Motherwell.

La racha de 22 partidos de Livingston sin una victoria en la liga sólo es igualada por un equipo de primera división este siglo: Hamilton en la temporada 2010-11.

La única experiencia previa de Bartley como entrenador fue durante un período de 16 meses con Queen of the South en la League One, cuando ganó 25 de sus 61 partidos a cargo.

La salida de Martindale se produce menos de 24 horas después de que dijera a BBC Escocia que no «temía por su trabajo» y expresara su deseo de quedarse.

En el comunicado del club que confirma los cambios en el entrenador, Martindale, de 51 años, dijo: «Tengo que asumir la responsabilidad por esta terrible racha en la que hemos estado».

«Esta temporada ha resultado increíblemente difícil por varias razones y comprendo plenamente que era necesario un cambio en el club.

«Creo que Marvin, apoyado por el personal y los jugadores del club, tiene el equipo y la capacidad para mantenernos en la liga, pero sé lo difícil que será ese trabajo.

«Estaré aquí para ofrecer todo el apoyo que pueda en el futuro, pero también soy consciente de que tiene que haber una clara división entre mi nuevo rol y el departamento de fútbol del primer equipo.

Este vestuario tiene de sobra para empezar a sumar puntos. Les pido que, de forma colectiva, mostremos un apoyo inmediato y positivo a Marvin y a los jugadores para lo que será otro partido crucial el miércoles por la noche.

Martindale, quien inicialmente se unió a Livingston como voluntario en 2014, fue el entrenador con más años de servicio en la Premiership, habiendo asumido el cargo de forma permanente en diciembre de 2020 después de un período como jefe interino.

Llevó al club a un puesto entre los seis primeros en su primera temporada y sólo se quedó a las puertas de la mitad superior en las dos campañas siguientes.

Después de sufrir el descenso en la temporada 2023-24, Martindale llevó a Livingston nuevamente a la cima a través de los play-offs la temporada pasada y ganó su primera copa en ocho años con la victoria sobre Queen’s Park en la final del SPFL Trust Trophy.