La nueva incorporación del Tottenham, Julie Blakstad, aspira a dejar su huella en la Superliga Femenina por segunda vez.

El jugador de 24 años pasó dos años en el Manchester City a partir de 2022, pero solo hizo 36 apariciones y se fue cedido al BK Hacken antes de finalmente unirse al Hammarby.

Desde entonces, ha adquirido una valiosa experiencia que la convirtió en un fichaje prioritario para los Spurs.

Está lista para debutar con el Tottenham en el partido del domingo contra el Leicester (12:00 GMT) y espera dejar su huella en la WSL esta vez.

«Cuando llegué, obviamente era cuatro años más joven. Ahora es un cambio diferente y siento que tengo mucha más experiencia», declaró Blakstad a BBC Sport.

Tenía muchas ganas de volver aquí. La liga ha evolucionado mucho desde entonces y es muy emocionante ver cómo los partidos son aún mejores ahora.

«Mi objetivo siempre ha sido volver al Reino Unido y jugar aquí de nuevo. Desde entonces, he jugado muchos más partidos y también he cambiado de posición».