El extremo del Arsenal, Bukayo Saka, parecía amenazante en la primera mitad del partido del jueves contra el Liverpool, y el comentarista de Sky Sports, Gary Neville, no pudo evitar comentar sobre un momento «brutal».

El Liverpool viajó al Emirates Stadium el jueves para enfrentarse al líder de la liga, pero el entrenador Arne Slot se vio obligado a alinear un equipo más débil debido a la baja por lesión del delantero Hugo Ekitike . Aunque el Liverpool aguantó bien en la primera mitad, fue superado por el Arsenal.

El Arsenal sufrió una derrota por 1-0 ante el Liverpool en Anfield a principios de esta temporada , pero después de que el Manchester City empatara con el Brighton el miércoles, se le presentó una oportunidad de oro. Saka estuvo a la altura y dejó en ridículo a Milos Kerkez y Alexis Mac Allister en los primeros compases.

Saka superó con un baile a Kerkez, quien se lanzó hacia adelante, y luego se deslizó por encima de Mac Allister para encontrar espacio a la espalda de la defensa del Liverpool en el área. Si bien no condujo al primer gol, sirvió como una advertencia importante.

La multitud estaba de pie en el Emirates Stadium, y Neville estaba impresionado en la cabina de comentaristas. «¿Qué tal lo de Saka? El equipo visitante está un poco contra las cuerdas», dijo.

¡Qué alegría! Desde que llegó al Arsenal hasta este momento, destrozando laterales. Es brutal. Habría sido un golazo.

Saka disfrutó de una primera mitad dominante, pero ninguno de los equipos logró abrir el marcador. © 2026 El Arsenal Football Club Plc

Saka siguió poniendo a prueba a Kerkez durante la primera parte, con giros y cambios de dirección en varias ocasiones durante un ataque posterior. Uno de los mejores momentos de Saka fue un pase sin mirar a Jurrien Timber, que engañó a Kerkez, Mac Allister y Cody Gakpo, quien estaba defendiendo.

El Liverpool no obligó al portero del Arsenal, David Raya, a realizar una parada en la primera mitad, pero estuvo a punto de adelantarse. El defensa Conor Bradley estrelló un disparo cruzado en el larguero, pero Gakpo no logró convertir el segundo.

El Arsenal llegó al partido del jueves con una ventaja de cinco puntos sobre el Manchester City, segundo en la clasificación de la Premier League. El Arsenal no ha ganado el título de la Premier League desde la temporada 2003/04, cuando el equipo se mantuvo invicto, pero el centrocampista Declan Rice está seguro de que la sequía terminará este año.

Declan Rice cree que el Arsenal puede llegar hasta el final esta temporada © 2026 El Arsenal Football Club Plc

«Tenemos que relajarnos, dejarnos llevar por la conversación y seguir ganando nuestros propios partidos», declaró Rice a Sky Sports. «No tiene sentido obsesionarse con lo que hagan los demás equipos, porque si ganan un partido, ganan un partido. Así es el fútbol americano».

Probablemente estemos mejor preparados este año. Se nota la experiencia de los chicos, de los jugadores que hemos fichado este verano.

«También está ese hambre ahora. Todavía queda mucho camino por recorrer, pero creo que en el fútbol quieres lograr lo mejor.

Creemos que podemos lograrlo y eso significa que debemos seguir adelante».