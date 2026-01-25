El actor de Hollywood Keanu Reeves también se ha mostrado impresionado por la aspiración de Cadillac de unirse a la F1 en 2026 como el undécimo equipo de este deporte. Reeves está realizando un documental sobre la trayectoria del equipo estadounidense hasta la parrilla, tras su galardonada serie sobre Brawn GP.

«Estoy realmente impresionado por su pasión y compromiso con el proyecto», dijo Reeves en el podcast F1: Back at Base.

Tienen un vínculo fuerte, forjado en el afán de conseguir un puesto en la F1. El equipo que han formado tiene muchísima experiencia.

Cadillac llega a la F1 en un momento emocionante de transición para el deporte. Se prevé que nuevas reglas técnicas importantes revolucionen la parrilla en 2026, con cambios significativos tanto en la aerodinámica como en los motores de los monoplazas.

Reeves predice que las incógnitas de lo que está por venir se sentirán en toda la red.

«Hay tantas esperanzas y ambiciones, y o será una celebración o será ‘OK… sigamos adelante, sigamos adelante'», dijo el actor canadiense, quien ha seguido este deporte desde que era niño.

«No es solo para Cadillac, sino para todos los equipos, y eso es lo bueno de este momento. No es algo que se repita a menudo, ya que el riesgo es el mismo para todos».

El gigante automovilístico estadounidense General Motors obtuvo la aprobación formal de su participación en la F1 en marzo de 2025 y bautizó al nuevo equipo con el nombre de su marca de lujo Cadillac. El equipo transatlántico, que gestiona las operaciones de competición desde su sede en Silverstone (Reino Unido) y desde Charlotte (Carolina del Norte), dispondrá de exactamente un año para prepararse para el Gran Premio de Australia, que se celebrará en Melbourne el 8 de marzo.

Los episodios 1 al 3 de la tercera temporada de F1: Back at Base – A New Era están disponibles para escuchar en BBC Sounds y cada semana se lanzan nuevos episodios en el canal F1: Chequered Flag dondequiera que escuches tus podcasts.