Michael Carrick afirmó que el Manchester United está «ansioso» por completar el Proyecto 150 ganando la Premier League en los próximos dos años.

En septiembre de 2024, el director ejecutivo Omar Berrada lanzó el «Proyecto 150», la apuesta del club para volver a ser campeón en 2028, año de su 150 aniversario.

La temporada pasada , el United solo terminó en el puesto 15 bajo la dirección del exentrenador Ruben Amorim , pero con Carrick han vuelto a la senda del ascenso y están en camino de clasificarse para la Liga de Campeones .

Y aunque Carrick no se va a dejar llevar por su buen comienzo y cree que el United tiene que centrarse en objetivos más inmediatos, le encantaría verlos alcanzar esas ambiciones.

“Creo que hay que ir paso a paso”, dijo. “Sin duda queremos seguir mejorando y ascendiendo en la clasificación. Ya lo he dicho aquí antes. En este momento, estar donde estamos es emocionante porque tenemos algo por lo que luchar. Nos encantaría aspirar a algo más, a algo más alto y a competir de verdad por las ligas”.

“No hay manera de decir que va a suceder y darlo por hecho. Se necesita mucho trabajo y muchas cosas que se deben inculcar a los jugadores para lograrlo.”

“Es difícil ganar la Premier League y lo entendemos, pero sin duda estamos trabajando para conseguirlo; sentimos que es ahí donde queremos estar. Ya lo hemos logrado en el pasado y queremos volver, pero no es nada fácil y creo que todos lo comprendemos, pero tenemos muchas ganas de conseguirlo.”

El Manchester United no ha ganado la Premier League desde 2013 (Getty Images).

El United se enfrenta el domingo a su rival directo por la clasificación para la Liga de Campeones, el Aston Villa. Si bien el quinto puesto prácticamente garantiza el regreso a la élite europea, Carrick no se centra ahora en la clasificación de la liga.

“Se trata de ir partido a partido, intentando ganar”, dijo. “Parece obvio, pero no se puede planificar si se termina cuarto o quinto. Hay que concentrarse en el siguiente partido; todos estamos concentrados en este”.

Los clubes ingleses obtuvieron malos resultados en Europa a mitad de semana, pero el coeficiente UEFA aún les permite acceder a cinco plazas para la Liga de Campeones la próxima temporada.

Y Carrick añadió: “Tiene que haber un cambio bastante drástico para que no quedemos quintos, pero en definitiva, eso no es algo que podamos controlar y, idealmente, nos gustaría estar luchando por encima de eso de todos modos”.

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