El Chelsea recibe al Bournemouth en Stamford Bridge. Los Blues buscan mejorar su rendimiento en casa, mientras que los Cherries solo esperan encontrar algún tipo de forma

La campaña de la Premier League está a punto de llegar a la mitad, pero debe sentirse mucho más lejos para los jugadores del Chelsea, cuya temporada baja se acortó enormemente gracias a la campaña de la Copa Mundial de Clubes en junio y julio.

Ese verano se coronaron campeones del mundo, pero conseguir el equivalente nacional ya parece que tendrá que esperar hasta otra temporada.

El Chelsea está quinto, pero se encuentra a 13 puntos del Arsenal y tiene seis puntos menos que en esta etapa de la temporada pasada.

La forma en casa les está costando caro, y la derrota en Stamford Bridge ante el Aston Villa el fin de semana, que llegó a pesar de que dominaron a los visitantes durante la primera hora, significa que el Chelsea ya ha perdido tres partidos de liga en casa esta temporada, habiendo perdido solo dos en todo el 2024-25.

En los tres partidos han ganado 1-0, una tendencia preocupante para los Blues, que han perdido 11 puntos tras ganar en casa esta temporada, más que cualquier otro equipo.

De hecho, duplica la cifra de la mayoría de los clubes de primera división. Quizás lo más revelador es que los cuatro clubes que los superan en la tabla (Arsenal, Manchester City, Aston Villa y Liverpool ) no han perdido ninguno.