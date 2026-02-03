La ventana de transferencias de invierno de 2026 ha terminado para los clubes de las cinco principales ligas de Europa, pero varios equipos de otros países aún pueden completar transferencias.

Como resultado, una serie de acuerdos de alto perfil aún podrían completarse durante la próxima semana, a pesar del hecho de que el día límite del 2 de febrero ya pasó oficialmente.

A continuación, FootballTransfers analiza cinco transferencias que podrían concretarse en breve.

Raheem Sterling, agente libre del Tottenham

Raheem Sterling es oficialmente agente libre luego de que su contrato con el Chelsea fuera rescindido mutuamente la semana pasada y, por lo tanto, puede elegir entre varios clubes.

El ex internacional inglés tuvo una temporada difícil en Stamford Bridge después del nombramiento de Enzo Maresca y sus valores están en su punto más bajo después de un préstamo decepcionante en el Arsenal y el hecho de que no ha jugado un partido competitivo desde mayo.

Sin embargo, ha sido vinculado con varios clubes de la Premier League por un acuerdo con Bosman, incluido el Tottenham Hotspur, que podría buscar un acuerdo de transferencia gratuita dados sus problemas de lesiones en el ataque.

Evan Ferguson – Brighton a Galatasaray

El delantero del Brighton & Hove Albion, Evan Ferguson, era considerado una de las mayores promesas del fútbol mundial hace tres años, sin embargo, las lesiones han descarrilado su desarrollo y actualmente está luchando por conseguir minutos de juego cedido en la AS Roma.

Las llegadas en enero de Donyell Malen y Robinio Vaz han empujado a Ferguson aún más abajo en el orden jerárquico, y se esperaba que la Roma terminara su préstamo antes del final del plazo límite.

Esto no sucedió, pero los informes sugieren que podría estar listo para asegurar un traslado a préstamo al Galatasaray antes de que se cierre la ventana de transferencia turca el 6 de febrero.

N’Golo Kante – Al-Ittihad al Fenerbahce

La leyenda del Chelsea, N’Golo Kante, está a punto de dejar el club Al-Ittihad de la Saudi Pro League para unirse al Fenerbahce con un contrato permanente por una tarifa de aproximadamente 4 millones de euros.

El centrocampista francés ha pasado los últimos dos años y medio en Arabia Saudita, pero regresará a Europa esta semana, con el acuerdo totalmente acordado entre todas las partes.

Firmará un contrato de 18 meses con el Fenerbahçe y se espera que su reconocimiento médico tenga lugar en breve.

Divine Mukasa, Jamaal Lascelles y Dujuan Richards a Leicester

Leicester City completó el fichaje a préstamo del centrocampista del Southampton Joe Aribo en el último día del fichaje, pero aún no ha anunciado formalmente las llegadas de Divine Mukasa (Manchester City), Jamaal Lascelles (Newcastle) y Dujuan Richards (Chelsea).

Se han cerrado acuerdos para los tres jugadores, sin embargo, el club no ha confirmado las transferencias debido a un blog en la sede de la EFL, según Sky Sports.

El trío llegará al King Power Stadium en calidad de préstamo por el resto de la temporada mientras los Foxes buscan hacer un esfuerzo tardío por los lugares de play-off del Championship después de un comienzo de campaña extremadamente decepcionante.

© IMAGO – Divina Mukasa, Man City

Cristiano Ronaldo – Al-Nassr a ?

El futuro a largo plazo de Cristiano Ronaldo en Al-Nassr está en serias dudas después de que se negó a ser seleccionado para el choque contra Al-Riyadh el lunes por la noche en protesta contra su actividad de transferencia de invierno.

Mientras que sus rivales Al-Hilal han fichado a Mohamed Kader Meite del Rennes y a Karim Benzema del Al-Ittihad, Al-Nassr ha estado increíblemente inactivo en el mercado y esto ha enojado a Ronaldo, a pesar de que, según se informa, gana más de 500.000 euros al día.

Como resultado, han circulado rumores de una salida y, por lo tanto, Ronaldo podría estar potencialmente dispuesto a abandonar Al-Nassr si una parte interesada puede llegar a un acuerdo sorprendente.

