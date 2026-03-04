El camino hacia la final de la Champions League 2025-26, que se celebrará en Budapest el 30 de mayo, ya está despejado, y los 16 mejores equipos europeos se enfrentarán en las fases eliminatorias a partir del 10 de marzo en toda Europa. El Arsenal y el Bayern de Múnich siguen siendo los principales candidatos a ganar el torneo, pero otros grandes equipos como el Real Madrid, el Barcelona y el Manchester City también aspiran al trofeo. Los finalistas de la Champions League 2024 y 2025, el Borussia Dortmund y el Inter, fueron eliminados en los playoffs, mientras que otras sorpresas sorprendieron al mundo antes de la fase crucial de la competición. Echemos un vistazo a nuestra clasificación semanal:

1. Arsenal (–)

Debemos empezar con el equipo que está teniendo la mejor temporada en Europa. El Arsenal lidera la clasificación de la Premier League y ganó sus ocho partidos de la fase liguera. Debe ser considerado el gran favorito en ambos torneos. El equipo de Mikel Arteta tuvo un buen sorteo y se enfrentará al Bayer Leverkusen en octavos de final, y luego al ganador del encuentro entre el Bodø/Glimt y el Sporting CP. Si no ocurre nada sorprendente, podemos considerarlo ya como probable semifinalista.

2. Bayern Múnich (–)

El gigante alemán domina la Bundesliga y le saca 11 puntos de ventaja al Borussia Dortmund tras ganar 3-2 en el Clásico el fin de semana. Por eso, ahora pueden centrarse en la Champions League y se enfrentarán al Atalanta en octavos de final, después de que el equipo dirigido por Raffaele Palladino eliminara al mismo Borussia Dortmund. La situación se complicará en cuartos de final, ya que el Bayern de Múnich o el Atalanta se enfrentarán al ganador del encuentro entre el Real Madrid y el Manchester City.

3. Barcelona (–)

El camino a la final será un poco más complicado para el equipo de Hansi Flick. Actualmente lideran la clasificación de LaLiga. El Barcelona se enfrentará al Newcastle en una revancha del partido inaugural de la fase liguera en septiembre, y posiblemente se enfrentará al Atlético de Madrid en cuartos de final en lo que sería un emocionante derbi español.

4. PSG (–)

El PSG por fin ha vuelto al buen camino, pero el equipo dirigido por Luis Enrique no luce tan dominante como la temporada pasada, cuando ganó el Triplete y se impuso por 5-0 en la final de la Champions League al Inter en Múnich. El PSG lidera actualmente la Ligue 1 francesa y se enfrentará al Chelsea en octavos de final en una revancha del Mundial de Clubes de 2025 que ganó el equipo inglés. Será un partido emocionante.

5. Real Madrid (–)

El equipo que más trofeos de la Champions League ha ganado en la historia (15) debe estar entre los mejores de esta clasificación cada temporada. Los blancos luchan por ganar LaLiga, pero también se enfrentarán al Manchester City una vez más en octavos de final. El empate contra el equipo entrenado por Pep Guardiola nos brindó algunos de los partidos más memorables de los últimos tiempos, y esperamos lo mismo este año.

6. Manchester City (–)

Con algunos altibajos, el Manchester City sigue siendo uno de los equipos más fuertes de la competición. Aunque esta pueda ser la última etapa con Pep Guardiola al mando, dado que su futuro no está definido, la plantilla tiene el potencial de ganar al menos un trofeo importante esta temporada.

7. Chelsea (+1)

La revancha de la final del Mundial de Clubes de 2025 es uno de los partidos más emocionantes de los octavos de final, ya que el equipo dirigido por Liam Rosenior está mejorando bajo su dirección, mientras sigue en la lucha por un puesto entre los cuatro primeros de la Premier League. Su camino hacia la final no es nada fácil, ya que podrían enfrentarse al Liverpool en cuartos de final y al Real Madrid, el Bayern de Múnich o el Manchester City en semifinales.

8. Liverpool (+1)

Muy similar al Chelsea, pero si bien el equipo entrenado por Rosenior ha mejorado mucho últimamente, la temporada del vigente campeón de la Premier League ha tenido problemas desde el comienzo. ¿Quizás demasiados cambios en la plantilla?

9. Atlético de Madrid (+2)

Seamos sinceros, tuvieron suerte en el sorteo. Se enfrentarán al Tottenham en octavos de final, y no creo que pierdan contra el equipo inglés esta temporada. Luego, contra el Barcelona o el Newcastle, tendrán la oportunidad de clasificarse para las semifinales.

10. Newcastle (+2)

Para ser justos, será un desafío para ellos vencer al Barcelona en dos partidos, y necesitarán una actuación especial en el partido de ida que se jugará en St. James Park el 10 de marzo antes de enfrentarse a los gigantes españoles en el Spotify Camp Nou la semana siguiente.

11. Atalanta (+2)

Después de lograr una de las remontadas más emocionantes de la temporada contra el Borussia Dortmund, no tuvieron suerte en el sorteo, ya que se enfrentarán al Bayern Munich, uno de los mejores equipos europeos de la temporada, en los octavos de final. Es extremadamente improbable que puedan llegar a los cuartos de final.

12. Galatasaray (+2)

No muchos predijeron que ganarían contra la Juventus en los playoffs, pero ahora tendrán que repetir la hazaña contra el Liverpool en la ida y vuelta. Si bien jugar la ida en su estadio puede ser un desafío para cualquier equipo europeo, la derrota por 3-2 en la vuelta contra la Juventus demostró que probablemente no estén listos para este tipo de partidos.

13. Sporting CP (+2)

Lo que están haciendo es impresionante, porque mantenerse cerca del Oporto no es tarea fácil esta temporada en Portugal. El equipo dirigido por Francesco Farioli ha ganado 21 partidos, empatado dos veces y perdido solo uno, mientras que el Sporting CP se encuentra en segundo lugar, a cuatro puntos del líder, lo cual sigue siendo impresionante. Enfrentarse al Bodo/Glimt en octavos de final puede ser una gran oportunidad.

14. Bayer Leverkusen (+3)

Sin faltarles el respeto, enfrentar al Arsenal probablemente será un desafío increíblemente difícil, si no imposible.

15. Bodo/Glimt (+4)

¿Quién hubiera creído que podrían vencer al Inter en los playoffs? Yo, desde luego, no. Tras derrotar al Manchester City y al Atlético de Madrid en la fase liguera, ahora les toca el Sporting CP en octavos de final. Viéndolo ahora, no parece nada imposible.

16. Tottenham (+2)

Probablemente deberían centrarse en evitar el descenso en la Premier League y no perder el tiempo en partidos extra en las próximas semanas.

Equipos eliminados