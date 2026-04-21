Rahm ganó por seis golpes, su segunda victoria en la LIV de la temporada en un circuito donde solo ha quedado fuera de los dos primeros puestos en una ocasión de los seis torneos disputados este año.

De hecho, el español nunca ha quedado fuera del top 11 en los 31 torneos que ha disputado en LIV. Un puesto en LIV supone un premio de 380.000 dólares.

Durante casi toda la trayectoria de LIV, que abarca cuatro temporadas y pico, los observadores se han acostumbrado a las cuantiosas sumas de dinero que generan sus 14 torneos. Pero ante la intensa especulación de que el flujo de dinero está a punto de terminar, las cantidades involucradas de repente cobran mayor relevancia.

Tenga en cuenta que Scott Vincent recibió 1 millón de dólares por terminar cuarto el domingo pasado. Cameron Smith y Sergio García recibieron cada uno 131.625 dólares por compartir el puesto 40, y Richard Bland se embolsó 126.000 dólares por quedar en el puesto 46 de 57.

Y recordemos que, según se informa, Bryson DeChambeau quiere que 500 millones de dólares permanezcan en una liga que ha dilapidado unos 5.000 millones de dólares (3.700 millones de libras esterlinas) del Fondo de Inversión Pública (PIF) desde su creación en 2021.

El director ejecutivo de la LIV, Scott O’Neil, ha asegurado a los jugadores y al personal que el dinero está garantizado para lo que resta de esta temporada, pero reconoció que posteriormente será necesario encontrar más inversión.

Ese tema incómodo salió a relucir en una entrevista con TNT, la cadena británica asociada de LIV, cuyo fragmento publicado en redes sociales fue retirado rápidamente. No obstante, LIV anunció sus planes de regresar al Club de Golf Chapultepec de la Ciudad de México en 2027.

Resulta cuestionable cómo se puede hacer semejante promesa con tanta seguridad, a pesar de que el último torneo tuvo un buen ambiente y LIV ha demostrado que puede organizar eventos exitosos a nivel local en lugares como Adelaida y Johannesburgo.

Se mire por donde se mire, el golf profesional masculino necesita patrocinadores con grandes recursos económicos para sostener semejante nivel de generosidad. ¿Y dónde encontrar a esas personas cuando incluso la otrora inagotable fuente de financiación del PIF parece estar en peligro?