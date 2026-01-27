El Galatasaray, que necesita un resultado positivo para evitar los play-offs eliminatorios de la Liga de Campeones, no es el equipo al que el Manchester City elegiría enfrentarse.
En cuatro enfrentamientos recientes entre clubes de la Premier League y los gigantes turcos, el Galatasaray se mantiene invicto. Hay que remontarse a diciembre de 2014, con una victoria por 4-1 del Arsenal en Estambul , para ver la última vez que un equipo inglés triunfó.
En 2023, el Galatasaray terminó por encima del Manchester United en su grupo de la Liga de Campeones, dejando a los hombres de Erik ten Hag en el último lugar, gracias a una victoria por 3-2 en su visita más reciente al noroeste antes de enfrentarse al Manchester City este miércoles (20:00 GMT).
En Turquía, sufrieron un caótico empate 3-3. La temporada pasada, propinaron la única derrota en la fase de grupos de la Europa League al Tottenham, a la postre campeón.
Más recientemente, a principios de esta campaña de la Liga de Campeones, el Galatasaray superó a un Liverpool que no estuvo en su mejor momento para ganar 1-0 gracias al penalti marcado por Victor Osimhen en el primer tiempo.
Entonces, ¿por qué Cimbom –el enigmático apodo del club de fútbol más exitoso de Turquía– tiene tan buen récord contra equipos ingleses?
Según el segundo entrenador Ismael García Gómez, esto se debe a que la liga turca es la más inglesa fuera de Inglaterra, y el Galatasaray es el club turco más inglés de todos.
«Creo que a veces, con los partidos más dinámicos y de transición que enfrentamos contra equipos de Inglaterra, estamos muy acostumbrados a eso», dijo García Gómez a BBC Sport.
«La liga turca no está al mismo nivel, pero somos más Premier League que todas las demás ligas europeas, más que Italia y España, donde el ritmo es más bajo. Con los equipos ingleses, a los que nos enfrentamos, nos sentimos cómodos porque son abiertos.
Nunca he tenido la experiencia de trabajar en el fútbol masculino inglés, pero sí la he vivido como aficionado. Inglaterra es para los aficionados, y el fútbol para los aficionados es lo mejor.
Pero Turquía no tiene nada que envidiarle. El ambiente que se crea en los estadios es increíble. Tuve la suerte de trabajar en toda Europa, y la pasión aquí está al mismo nivel que en cualquier otro país.
‘Tenemos mucha confianza’
‘Sane y Gundogan han sido fichajes enormes’
El Galatasaray también tiene dos jugadores clave que conocen muy bien al Manchester City: Leroy Sané y Ilkay Gundogan.
Sané, que ganó dos títulos de la Premier League en cuatro temporadas con el City, ha jugado 90 minutos en cada uno de los últimos cinco partidos de la Liga de Campeones del Galatasaray.
A sus 35 años, Gündogan no es un pilar fijo, pero aporta una gran garra y experiencia al mediocampo del Galatasaray. Vuelve a un terreno familiar, tras dejar el City por Estambul la temporada pasada tras una segunda etapa con Pep Guardiola.
Gundogan es un héroe moderno del City, que lo ayudó a ganar la Liga de Campeones de 2023 y cinco títulos nacionales ingleses.
«Sane y Gündogan han sido fichajes importantísimos», dijo García Gómez. «Sane estaba sin contrato y muchos equipos intentaron ficharlo; ha sido uno de los mejores jugadores de los últimos cinco años en Europa».
«Gundogan, Guardiola, dijo que es el jugador más inteligente que ha entrenado. Nos están dando un nivel de calidad altísimo. Esa experiencia en el ámbito extrafutbolístico está ayudando».
En total, hay seis exjugadores de la Premier League en la plantilla del Galatasaray. Junto a Sané y Gündogan, se encuentran el exdefensa de los Spurs, Davinson Sánchez, y los centrocampistas Lucas Torreira, Mario Lemina y Gabriel Sara, exjugadores del Arsenal, Wolves y Norwich, respectivamente.
«Los equipos y jugadores de la Premier League se adaptan bien a la Superliga», afirma García Gómez. «Los jugadores físicos y dinámicos están trabajando bien aquí».
Sané es bueno en el uno contra uno, mientras que Gündogan le da mucho control a su equipo. Para la afición es una maravilla; tengo amigos de toda Europa a quienes les encanta ver los partidos en Turquía.
Otra cuestión es si a los aficionados del Manchester City les encantará ver al Galatasaray.
