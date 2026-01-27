El Galatasaray, que necesita un resultado positivo para evitar los play-offs eliminatorios de la Liga de Campeones, no es el equipo al que el Manchester City elegiría enfrentarse.

En cuatro enfrentamientos recientes entre clubes de la Premier League y los gigantes turcos, el Galatasaray se mantiene invicto. Hay que remontarse a diciembre de 2014, con una victoria por 4-1 del Arsenal en Estambul , para ver la última vez que un equipo inglés triunfó.

En 2023, el Galatasaray terminó por encima del Manchester United en su grupo de la Liga de Campeones, dejando a los hombres de Erik ten Hag en el último lugar, gracias a una victoria por 3-2 en su visita más reciente al noroeste antes de enfrentarse al Manchester City este miércoles (20:00 GMT).

En Turquía, sufrieron un caótico empate 3-3. La temporada pasada, propinaron la única derrota en la fase de grupos de la Europa League al Tottenham, a la postre campeón.

Más recientemente, a principios de esta campaña de la Liga de Campeones, el Galatasaray superó a un Liverpool que no estuvo en su mejor momento para ganar 1-0 gracias al penalti marcado por Victor Osimhen en el primer tiempo.

Entonces, ¿por qué Cimbom –el enigmático apodo del club de fútbol más exitoso de Turquía– tiene tan buen récord contra equipos ingleses?

Según el segundo entrenador Ismael García Gómez, esto se debe a que la liga turca es la más inglesa fuera de Inglaterra, y el Galatasaray es el club turco más inglés de todos.

«Creo que a veces, con los partidos más dinámicos y de transición que enfrentamos contra equipos de Inglaterra, estamos muy acostumbrados a eso», dijo García Gómez a BBC Sport.

«La liga turca no está al mismo nivel, pero somos más Premier League que todas las demás ligas europeas, más que Italia y España, donde el ritmo es más bajo. Con los equipos ingleses, a los que nos enfrentamos, nos sentimos cómodos porque son abiertos.

Nunca he tenido la experiencia de trabajar en el fútbol masculino inglés, pero sí la he vivido como aficionado. Inglaterra es para los aficionados, y el fútbol para los aficionados es lo mejor.

Pero Turquía no tiene nada que envidiarle. El ambiente que se crea en los estadios es increíble. Tuve la suerte de trabajar en toda Europa, y la pasión aquí está al mismo nivel que en cualquier otro país.