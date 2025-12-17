Un popular DJ de radio y club sudafricano fue asesinado a tiros en la ciudad más grande del país, Johannesburgo, lo que provocó una conmoción en todo el país que lucha contra el crimen arraigado.

Warrick Stock, conocido popularmente como DJ Warras, fue asesinado a tiros en el centro de la ciudad el martes por la tarde.

La policía dijo que el personaje de los medios de comunicación de 40 años fue abordado por tres sospechosos, uno de los cuales abrió fuego contra él antes de huir a pie.

Se desconoce el motivo del tiroteo y no se han realizado arrestos, dijo la policía.

Stock era un conocido presentador de radio y televisión y podcaster en Sudáfrica.

Fred Kekana, jefe de policía local, dijo que Stock fue atacado afuera de Zambesi House, cerca de Carlton Centre.

Stock pasó varias horas en el edificio supervisando la instalación de sistemas de seguridad en las instalaciones, que habían sido ocupadas de forma polémica por personas desconocidas, informa la SABC estatal.

«Se presume que tres sospechosos desconocidos se acercaron a la víctima después de estacionar su vehículo y abrieron fuego contra él antes de huir del lugar a pie», dijo el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS) en un comunicado.

Las imágenes de CCTV mostraron a un hombre con rastas y vestido con lo que parecía un uniforme de seguridad abriendo fuego contra Stock antes de huir, dijo Kekana.

El DJ intentó huir después de que le dispararan, pero cayó al otro lado de la calle, agregó el jefe de policía.

Dijo que Stock tenía un arma de fuego sin usar y que no le robaron nada durante el ataque.

Según la policía, en el lugar se encontraron pruebas clave, como cartuchos.

La policía ha pedido a los testigos presenciales y al público que pueda haber visto a los sospechosos que se presenten.

«Sabemos que caminaron una larga distancia después del tiroteo y los oficiales los han estado rastreando para determinar su paradero», agregó Kekana.

Su hermana Nicole Stock dijo a SABC que la familia estaba luchando por procesar su muerte.

«Estoy en shock. No tengo palabras. Estoy destrozada», dijo.

Sabemos que él era la voz de mucha gente en todo el país. Se pronunció con valentía sobre temas que no muchos estaban dispuestos a abordar. Esta es una pérdida tremenda.

Hizo un llamamiento al público para que se abstuviera de compartir imágenes o vídeos gráficos de la escena, diciendo que era un momento increíblemente difícil, especialmente para los tres hijos de Shock.

Stock fue el presentador de Ngicel’ iVisa, un reality show que se estrenó en Mzansi Magic, un canal de entretenimiento digital satelital sudafricano.

Además de su carrera en los medios, Stock participó en varias empresas comerciales, incluida la seguridad privada, brindando servicios de vigilancia de élite y protección VIP y asegurando eventos de alto perfil en toda Sudáfrica, según los medios locales.

También se informó que participó en la administración de propiedades y ayudó con los desalojos de edificios.

Su asesinato ha conmocionado al país y ha provocado una avalancha de homenajes por parte de sus seguidores, el gobierno y los partidos políticos.

El ministro de Deportes, Artes y Cultura, Gayton McKenzie, dijo que estaba enojado y entristecido por el asesinato de Stock.

«Él dijo su verdad sin temor ni favoritismo. Incluso habló en contra de mí y de mis decisiones como ministro. Fue un ejemplo puro de quiénes deberíamos ser», añadió McKenzie.

El líder del partido sudafricano Build One, Mmusi Maimane, dijo que el «descarado asesinato de DJ Warras a plena luz del día es un shock para todos los sudafricanos».

«DJ Warras era más que la cara de un reality. Era un talentoso narrador, un apasionado de la música y un alma cálida que llenaba de alegría y energía cada momento en pantalla. Su dedicación a la creatividad dejó una huella imborrable en nuestros canales», afirmó Shirley Adonisi, directora de Canales de Entretenimiento Local (Mnet).

En un comunicado, Mzansi Magic dijo que Stock era conocido por su carisma, calidez y agudo ingenio, y agregó que su legado «vivirá».

Sudáfrica, la nación más industrializada del continente, tiene una de las tasas de homicidios más altas del mundo, impulsada por robos y violencia de pandillas, con unas 63 personas asesinadas cada día entre abril y septiembre, según datos policiales.