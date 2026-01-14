La Copa Africana de Naciones se acerca rápidamente a su fin con la semifinal ya confirmada
El torneo se perfila como el más difícil que se recuerda, con los cuatro equipos restantes situados entre los 10 primeros del ranking mundial de la FIFA de la CAF y ostentando varios títulos entre ellos.
La acción de cuartos de final comenzó el viernes con Mali, con diez hombres, cayendo ante Senegal, antes de que Camerún, cinco veces campeón, cayera a manos del anfitrión Marruecos.
Luego, el sábado, Nigeria superó a Argelia con una actuación dominante para sellar su lugar en los últimos cuatro y luego Egipto tomó el último lugar en la semifinal después de vencer a Costa de Marfil en un thriller.
Las semifinales se celebrarán el miércoles 14 de enero, antes de la final el domingo 18 de enero.
Partidos de las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025
Miércoles, 14 de enero de 2026
Senegal vs Egipto (17:00 GMT, Tánger)
Nigeria vs Marruecos (20:00 GMT, Rabat)
Partido por el tercer puesto
Sábado, 17 de enero de 2026
Perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la semifinal 2 (16:00 GMT, Casablanca)
Final
Domingo, 18 de enero de 2026
Ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la semifinal 2 (19:00 GMT, Rabat)
Resultados de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025
Viernes 9 de enero de 2026
Malí 0-1 Senegal
Camerún 0-2 Marruecos
Sábado, 10 de enero de 2026
Argelia 0-2 Nigeria
Egipto 3-2 Costa de Marfil
Resultados de octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025
Sábado 3 de enero de 2026
Senegal 3-1 Sudán
Malí 1-1 Túnez (penaltis 3-2)
Domingo, 4 de enero de 2026
Marruecos 1-0 Tanzania
Sudáfrica 1-2 Camerún
Lunes, 5 de enero de 2026
Egipto 2-1 Benín (AET)
Nigeria 4-0 Mozambique
Martes, 6 de enero de 2026
Argelia 1-0 RD Congo (AET)
Costa de Marfil 3-0 Burkina Faso
Resultados de la fase de grupos
Domingo, 21 de diciembre
Grupo A: Marruecos 2-0 Comoras
Lunes, 22 de diciembre
Grupo A: Mali 1-1 Zambia
Grupo B: Sudáfrica 2-1 Angola
Grupo B: Egipto 2-1 Zimbabue
Martes, 23 de diciembre
Grupo D: RD Congo 1-0 Benín
Grupo D: Senegal 3-0 Botsuana
Grupo C: Nigeria 2-1 Tanzania
Grupo C: Túnez 3-1 Uganda
Miércoles, 24 de diciembre
Grupo E : Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial
Grupo E: Argelia 3-0 Sudán
Grupo F: Costa de Marfil 1-0 Mozambique
Grupo F: Camerún 1-0 Gabón
Viernes, 26 de diciembre
Grupo B: Angola 1-1 Zimbabue
Grupo B: Egipto 1-0 Sudáfrica
Grupo A: Zambia 0-0 Comoras
Grupo A: Marruecos 1-1 Mali
Sábado, 27 de diciembre
Grupo D: Benín 1-0 Botsuana
Grupo D: Senegal 1-1 RD Congo
Grupo C: Uganda 1-1 Tanzania
Grupo C: Nigeria 3-2 Túnez
Domingo 28 de diciembre
Grupo F: Gabón 2-3 Mozambique
Grupo E: Guinea Ecuatorial 0-1 Sudán
Grupo E: Argelia 1-0 Burkina Faso
Grupo F: Costa de Marfil 1-1 Camerún
Lunes, 29 de diciembre
Grupo B: Angola 0-0 Egipto
Grupo B: Zimbabue 2-3 Sudáfrica
Grupo A: Comoras 0-0 Mali
Grupo A: Zambia 0-3 Marruecos
Martes, 30 de diciembre
Grupo C: Tanzania 1-1 Túnez
Grupo C: Uganda 1-3 Nigeria
Grupo D: Benín 0-3 Senegal
Grupo D: Botsuana – RD Congo 0-3
Miércoles, 31 de diciembre
Grupo E: Guinea Ecuatorial 1-3 Argelia
Grupo E: Sudán 0-2 Burkina Faso
Grupo F: Gabón 2-3 Costa de Marfil
Grupo F: Mozambique 1-2 Camerún
Tabla del Grupo A
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Marruecos
3
2
1
0
+5
7
2
Malí
3
0
3
0
0
3
3
Comoras
3
0
2
1
-2
2
4
Zambia
3
0
2
1
-3
2
Tabla del Grupo B
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Egipto
3
2
1
0
+2
7
2
Sudáfrica
3
2
0
1
+1
6
3
Angola
3
0
2
1
-1
2
4
Zimbabue
3
0
1
2
-2
1
Clasificación del Grupo C
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Nigeria
3
3
0
0
+4
9
2
Túnez
3
1
1
1
+1
4
3
Tanzania
3
0
2
1
-1
2
4
Uganda
3
0
1
2
-4
1
Clasificación del Grupo D
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Senegal
3
2
1
0
+6
7
2
RD Congo
3
2
1
0
+4
7
3
Benín
3
1
0
2
-3
3
4
Botsuana
3
0
0
3
-7
0
Clasificación del Grupo E
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Argelia
3
3
0
0
+6
9
2
Burkina Faso
3
2
0
1
+2
6
3
Sudán
3
1
0
2
-4
3
4
Guinea Ecuatorial
3
0
0
3
-4
0
Tabla del Grupo F
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Costa de Marfil
3
2
1
0
+2
7
2
Camerún
3
2
1
0
+2
7
3
Mozambique
3
1
0
2
-1
3
4
Gabón
3
0
0
3
-3
0
Tercer puesto en el ranking
Pos
Equipo
P
G
D
L
GD
Pts
1
Mozambique
3
1
0
1
0
3
2
Benín
3
1
0
2
-3
3
3
Sudán
3
1
0
2
-4
3
4
Tanzania
3
0
2
1
-1
2
5
Angola
3
0
2
1
-1
2
6
Comoras
3
0
2
1
-2
2