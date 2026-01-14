La Copa Africana de Naciones se acerca rápidamente a su fin con la semifinal ya confirmada

El torneo se perfila como el más difícil que se recuerda, con los cuatro equipos restantes situados entre los 10 primeros del ranking mundial de la FIFA de la CAF y ostentando varios títulos entre ellos.

La acción de cuartos de final comenzó el viernes con Mali, con diez hombres, cayendo ante Senegal, antes de que Camerún, cinco veces campeón, cayera a manos del anfitrión Marruecos.

Luego, el sábado, Nigeria superó a Argelia con una actuación dominante para sellar su lugar en los últimos cuatro y luego Egipto tomó el último lugar en la semifinal después de vencer a Costa de Marfil en un thriller.

Las semifinales se celebrarán el miércoles 14 de enero, antes de la final el domingo 18 de enero.

Partidos de las semifinales de la Copa Africana de Naciones 2025

Miércoles, 14 de enero de 2026

Senegal vs Egipto (17:00 GMT, Tánger)

Nigeria vs Marruecos (20:00 GMT, Rabat)

Partido por el tercer puesto

Sábado, 17 de enero de 2026

Perdedor de la semifinal 1 vs. perdedor de la semifinal 2 (16:00 GMT, Casablanca)

Final

Domingo, 18 de enero de 2026

Ganador de la semifinal 1 vs. ganador de la semifinal 2 (19:00 GMT, Rabat)

Resultados de los cuartos de final de la Copa Africana de Naciones 2025

Viernes 9 de enero de 2026

Malí 0-1 Senegal

Camerún 0-2 Marruecos

Sábado, 10 de enero de 2026

Argelia 0-2 Nigeria

Egipto 3-2 Costa de Marfil

Resultados de octavos de final de la Copa Africana de Naciones 2025

Sábado 3 de enero de 2026

Senegal 3-1 Sudán

Malí 1-1 Túnez (penaltis 3-2)

Domingo, 4 de enero de 2026

Marruecos 1-0 Tanzania

Sudáfrica 1-2 Camerún

Lunes, 5 de enero de 2026

Egipto 2-1 Benín (AET)

Nigeria 4-0 Mozambique

Martes, 6 de enero de 2026

Argelia 1-0 RD Congo (AET)

Costa de Marfil 3-0 Burkina Faso

Resultados de la fase de grupos

Domingo, 21 de diciembre

Grupo A: Marruecos 2-0 Comoras

Lunes, 22 de diciembre

Grupo A: Mali 1-1 Zambia

Grupo B: Sudáfrica 2-1 Angola

Grupo B: Egipto 2-1 Zimbabue

Martes, 23 de diciembre

Grupo D: RD Congo 1-0 Benín

Grupo D: Senegal 3-0 Botsuana

Grupo C: Nigeria 2-1 Tanzania

Grupo C: Túnez 3-1 Uganda

Miércoles, 24 de diciembre

Grupo E : Burkina Faso 2-1 Guinea Ecuatorial

Grupo E: Argelia 3-0 Sudán

Grupo F: Costa de Marfil 1-0 Mozambique

Grupo F: Camerún 1-0 Gabón

Viernes, 26 de diciembre

Grupo B: Angola 1-1 Zimbabue

Grupo B: Egipto 1-0 Sudáfrica

Grupo A: Zambia 0-0 Comoras

Grupo A: Marruecos 1-1 Mali

Sábado, 27 de diciembre

Grupo D: Benín 1-0 Botsuana

Grupo D: Senegal 1-1 RD Congo

Grupo C: Uganda 1-1 Tanzania

Grupo C: Nigeria 3-2 Túnez

Domingo 28 de diciembre

Grupo F: Gabón 2-3 Mozambique

Grupo E: Guinea Ecuatorial 0-1 Sudán

Grupo E: Argelia 1-0 Burkina Faso

Grupo F: Costa de Marfil 1-1 Camerún

Lunes, 29 de diciembre

Grupo B: Angola 0-0 Egipto

Grupo B: Zimbabue 2-3 Sudáfrica

Grupo A: Comoras 0-0 Mali

Grupo A: Zambia 0-3 Marruecos

Martes, 30 de diciembre

Grupo C: Tanzania 1-1 Túnez

Grupo C: Uganda 1-3 Nigeria

Grupo D: Benín 0-3 Senegal

Grupo D: Botsuana – RD Congo 0-3

Miércoles, 31 de diciembre

Grupo E: Guinea Ecuatorial 1-3 Argelia

Grupo E: Sudán 0-2 Burkina Faso

Grupo F: Gabón 2-3 Costa de Marfil

Grupo F: Mozambique 1-2 Camerún

Tabla del Grupo A

Pos Equipo P G D L GD Pts 1 Marruecos 3 2 1 0 +5 7 2 Malí 3 0 3 0 0 3 3 Comoras 3 0 2 1 -2 2 4 Zambia 3 0 2 1 -3 2

Tabla del Grupo B

Pos Equipo P G D L GD Pts 1 Egipto 3 2 1 0 +2 7 2 Sudáfrica 3 2 0 1 +1 6 3 Angola 3 0 2 1 -1 2 4 Zimbabue 3 0 1 2 -2 1

Clasificación del Grupo C

Pos Equipo P G D L GD Pts 1 Nigeria 3 3 0 0 +4 9 2 Túnez 3 1 1 1 +1 4 3 Tanzania 3 0 2 1 -1 2 4 Uganda 3 0 1 2 -4 1

Clasificación del Grupo D

Pos Equipo P G D L GD Pts 1 Senegal 3 2 1 0 +6 7 2 RD Congo 3 2 1 0 +4 7 3 Benín 3 1 0 2 -3 3 4 Botsuana 3 0 0 3 -7 0

Clasificación del Grupo E

Pos Equipo P G D L GD Pts 1 Argelia 3 3 0 0 +6 9 2 Burkina Faso 3 2 0 1 +2 6 3 Sudán 3 1 0 2 -4 3 4 Guinea Ecuatorial 3 0 0 3 -4 0

Tabla del Grupo F

Pos Equipo P G D L GD Pts 1 Costa de Marfil 3 2 1 0 +2 7 2 Camerún 3 2 1 0 +2 7 3 Mozambique 3 1 0 2 -1 3 4 Gabón 3 0 0 3 -3 0

Tercer puesto en el ranking