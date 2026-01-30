El Newport County no podrá contar con el delantero Nathan Opoku ni con el mediocampista Matt Smith para el viaje del sábado a su rival por el descenso, el Bristol Rovers, lo que podría allanar el camino para que James Crole tenga su primera titularidad.

Crole marcó 11 goles en la primera mitad de la temporada para el equipo de la Cymru Premier, Penybont, pero aún no ha logrado marcar para The Exiles.

«Cada vez que James entraba, lo hacía realmente bien», dijo el técnico de Newport, Christian Fuchs.

«Él sabe cómo usar su cuerpo y pasar el balón, lo cual es bueno para nosotros cuando tenemos un delantero de contención que puede proteger el balón y atraer a más jugadores para que lo apoyen».

Opoku no está disponible tras ser expulsado contra Accrington, pero el entrenador sigue elogiando al delantero cedido del Leicester.

«La cantidad de kilómetros que puso para ayudarnos defensivamente fue increíble, eso para mí demuestra una vez más cuánto se han comprometido los muchachos y cuánto quieren ayudar al club a tener éxito», dijo Fuchs.

Gerrard Garner podría sumarse a las opciones de ataque, y Fuchs dice que está «muy cerca» de regresar, pero las posibilidades de que Smith juegue el fin de semana son «bastante escasas» después de que salió en el entretiempo el martes.

«Aún mantengo la esperanza, pero no parece muy prometedor», dijo.

Fuchs no ha descartado nuevos fichajes antes del plazo límite de fichajes de enero, el lunes, especialmente en el centro del campo.

«Estamos evaluando nuestras opciones. Es una situación que, incluso antes de la lesión de Matt, identificamos que podríamos necesitar un jugador extra», añadió.