BBC Sport se puso en contacto con todos los clubes de la WSL para preguntarles cómo utilizan estas reglas para configurar sus servicios de maternidad.

El Manchester United destacó un «cambio cultural» en el que los jugadores tienen todo lo necesario para «tomar una decisión informada» sobre si desean esperar a que termine su carrera antes de plantearse tener hijos.

Afirmaron que las medidas que han establecido además de la normativa vigente, incluidos planes personalizados para áreas como la nutrición, el bienestar psicosocial, la fisioterapia y el sueño, ayudan a «derribar barreras» para las futuras madres.

Por su parte, Bizet Donnum elogió al United por su apoyo, explicando que también le han dado «mucha libertad» para pasar tiempo con su marido, que juega y vive en Toulouse, Francia.

Sin embargo, la fisioterapeuta especializada en suelo pélvico la pilló por sorpresa.

«¡No tenía ni idea del suelo pélvico!», dijo Bizet Donnum. «Pero cuando me quedé embarazada, el médico del Manchester United me lo explicó y [el fisioterapeuta] me ha cambiado la vida».

Arsenal y West Ham destacaron cómo han adaptado las normas para ofrecer apoyo personalizado a las jugadoras embarazadas, entre ellas la internacional sueca Amanda Ilestedt en el primero y Katrina Gorry, entre otras, en el segundo. Por su parte, Tottenham y Brighton explicaron cómo su política de maternidad se ajusta a las directrices de la WSL, la FIFA y la FifPro.

En cuanto a Bizet Donnum, además de la alegría que siente al convertirse en madre este año, también está contando los días que faltan para poder volver a jugar al fútbol.

«Estoy muy emocionada de volver», dijo. «Es difícil cuando veo los partidos y desearía haber jugado».

«Pero entonces es una temporada que me pierdo. Después de mi carrera, ¿miraré atrás y pensaré: ‘Maldita sea, no jugué esa temporada’ o simplemente estaré feliz de haber tenido un hijo?»