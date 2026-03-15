A medida que la temporada de la Premier League entra en sus últimos meses, un grupo de clubes se encuentra mirando con ansiedad hacia atrás.

Los equipos que terminan entre los tres últimos de la primera división inglesa descienden al Championship, y son reemplazados por los dos primeros de la segunda división del fútbol inglés y el ganador de los playoffs de final de temporada, disputados por los equipos que terminan entre el tercer y el sexto puesto.

La lucha por la permanencia en la Premier League se intensifica al entrar en el último tercio de la temporada. Wolves y Burnley parecen estar en una situación muy difícil, ocupando los puestos 20 y 19 respectivamente, pero podría desatarse una batalla titánica para evitar el último puesto en la zona de descenso.

Algunos equipos importantes están en apuros. El Nottingham Forest está lidiando con la campaña de la Europa League y la amenaza del descenso, mientras que el West Ham y el Tottenham no habrán tenido en cuenta tal eventualidad en sus traslados a estadios con capacidad para 60.000 espectadores en los últimos años.

Para estos clubes, el descenso podría ser financieramente catastrófico.

¿Cuánto le cuesta el descenso a un equipo de la Premier League?

El coste del descenso variará en función de cada caso, pero el experto en finanzas del fútbol, ​​Kieran Maguire, declaró al Daily Mail en enero de 2026 que un club que descienda al Championship sufrirá un impacto económico de 100 millones de libras (136 millones de dólares).

«El club que terminó último en la Premier League hace dos años, según los últimos datos que tenemos, recibió 111 millones de libras», dijo Maguire. «Creo que para finales de esta temporada [2025/26], estaremos hablando de unos 120 millones de libras solo por los derechos de televisión. Esa cifra bajará a unos 45 millones de libras en la Championship. Así que ya son unos 75 millones de libras».

«Luego hay que fijarse en la recaudación de taquilla. No creo que los clubes tengan que bajar necesariamente los precios de los abonos de temporada porque se ofrecen más partidos en la Championship que en la Premier League, pero en cuanto a las entradas para los partidos individuales, si el West Ham juega contra el Hull o el Swansea un martes por la noche, no van a poder cobrar los mismos precios que en la Premier League.»

Los ingresos por servicios de hostelería durante los días de partido se verán considerablemente reducidos, ya que el departamento comercial tendrá que esforzarse mucho para vender todos esos palcos. Si nos fijamos en el West Ham, están generando alrededor de 45 millones de libras en la Premier League. En la Championship, ni se acercarán a esa cifra.

Otro factor financiero más difícil de cuantificar es la reestructuración de una plantilla de la Premier League para la Championship. Se espera que clubes como el Leeds United y el Burnley, que ascendieron a la máxima categoría la temporada pasada, incluyan cláusulas de descenso relacionadas con la reducción salarial en los contratos de los jugadores como algo habitual. Los jugadores que ficharon por el Tottenham esta temporada, equipo de la Champions League, no habrán tenido que leer la letra pequeña. Cuando un club que no toma estas precauciones habituales contra el descenso se encuentra en apuros, el efecto de descender puede ser especialmente perjudicial.

Los jugadores mejor pagados pueden ser traspasados ​​rápidamente por los clubes descendidos, pero a menudo por una fracción del precio de transferencia que esperarían obtener, sobre todo porque el mercado de jugadores que han rendido lo suficientemente mal como para descender no suele ser tan grande como podría haber sido.

¿Cómo funcionan los pagos compensatorios por descenso en la Premier League?

Para mitigar el impacto negativo de que los clubes descendidos de la Premier League dejen de percibir los ingresos por derechos de televisión, la liga cuenta con un sistema de ayuda financiera conocido como pagos de compensación por descenso.

En la primera temporada tras el descenso de un equipo, este recibió el 55% de sus ingresos por derechos de transmisión de la Premier League. Este porcentaje se reduce al 45% y al 20% en la segunda y tercera temporada, respectivamente.

¿Qué es un «seis puntos clave para evitar el descenso»?

Esta frase se usa con frecuencia cuando se enfrentan equipos que luchan por evitar el descenso. La victoria del Leeds por 3-0 sobre el Nottingham Forest el 6 de febrero y el triunfo del West Ham por 2-0 en Burnley el 7 de febrero fueron ambos partidos clave en la lucha por la permanencia.

Lo más importante que debe quedar claro es que los equipos obtienen tres puntos por ganar estos partidos, al igual que en cualquier otro encuentro de la Premier League. No obtienen seis puntos. La expresión proviene del efecto de seis puntos que supone ganar tres puntos y arrebatarle otros tres al rival.

Por ejemplo, cuando el West Ham jugó contra el Burnley, estaba cinco puntos por encima de los Clarets. Una derrota habría supuesto una diferencia de dos puntos; en realidad, la diferencia era de ocho puntos al final del partido.

El partido que el Tottenham disputará en casa el 22 de marzo contra el Nottingham Forest podría tener un gran impacto en la lucha por evitar el descenso esta temporada.

¿Cuántos puntos necesitan los equipos para evitar el descenso?

Hoy en día es un tópico hablar de 40 puntos como la cantidad que necesitan los equipos para evitar el descenso. Es un criterio válido, sobre todo porque el West Ham es el único equipo en la historia de la Premier League, con sus 20 equipos, que descendió con más de 40 puntos, cuando lo hizo con 42 en la temporada 2002/03.

El West Ham querrá evitar a toda costa un doblete tan desalentador, sobre todo porque esta temporada parece que necesitarán una buena cantidad de puntos. En las dos últimas temporadas y en la 2020/21, los equipos se habrían salvado con tan solo 30 puntos. El Leeds, en cambio, ocupa el puesto 15 y ya suma 30 puntos a falta de 12 partidos.

La mágica marca de los 40 puntos parece un objetivo a alcanzar en la temporada 2025/26. Para un club con mala suerte, puede que ni siquiera sea suficiente.