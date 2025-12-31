Tres palabras dominarán las conversaciones sobre el fútbol internacional en la isla de Irlanda en 2026: la Copa del Mundo
La clasificación para América del Norte el próximo verano y para Brasil en 2027 será el objetivo final de los equipos masculino y femenino de Irlanda del Norte y la República de Irlanda respectivamente durante los próximos 12 meses, incluso si existe la sensación de que los grandes eventos mundiales podrían llegar demasiado pronto para algunos.
Para otros, 2026 podría ser un año decisivo en sus carreras internacionales.
¿Podrá el joven equipo de O’Neill superar la brecha de 40 años?
Enfrentando a Alemania, Eslovaquia y Luxemburgo en la clasificación, el equipo de Irlanda del Norte de Michael O’Neill siempre tuvo pocas posibilidades de conseguir el único lugar automático del Grupo A junto a Estados Unidos, Canadá y México.
La esperada tanda de penaltis directa con Eslovaquia por el segundo puesto no se materializó gracias a la sorprendente derrota de Alemania en Bratislava, pero cuando Irlanda del Norte viajó a Košice para su penúltimo partido, de todos modos tenía prácticamente asegurado su lugar en el play-off gracias a su triunfo en la Liga de Naciones C en 2024.
Por lo tanto, su derrota en el último suspiro solo importó para la clasificación, aunque eso adquirió mayor importancia cuando Irlanda del Norte se enfrentó más tarde a Italia en una semifinal como visitante.
Independientemente de su falta final de impacto en la imagen de la clasificación, los seis juegos estuvieron lejos de ser inútiles para O’Neill, ya que el joven panel que ha utilizado durante su segundo período parece cada vez más cómodo en el escenario internacional.
El dúo de Sunderland, Trai Hume y Daniel Ballard, demostró el valor del fútbol regular de la Premier League durante la campaña y, ya sea en enero o en los movimientos de verano, O’Neill esperará que 2026 traiga más exposición en la máxima categoría para aún más miembros de su equipo.
Gracias a la forma de Ethan Galbraith del Swansea, O’Neill ahora parece tener decidido a 10 de sus once favoritos, todos ellos en condiciones de enfrentarse a Italia en Bérgamo.
La única duda que queda es la posición del número nueve, una posición problemática para el equipo desde que los goles de Kyle Lafferty los catapultaron a la Eurocopa 2016.
Jamie Donley del Tottenham asumió el rol contra Luxemburgo la última vez, anotando el gol de la victoria desde el punto de penalti, pero continúa luchando por conseguir minutos cuando está cedido en el Stoke.
Si el jugador de 20 años puede conservar la camiseta para el play-off y más allá a pesar de la falta de fútbol de club será otra historia clave a lo largo del año.
En última instancia, el objetivo principal sigue siendo celebrar su primera Copa del Mundo en cuatro décadas, pero O’Neill ha dicho anteriormente que cree que este grupo tiene un torneo importante en su haber, ya sea ahora o en el futuro.
Gane o pierda en Italia, con el ascenso a la segunda división de la Liga de Naciones en noviembre, la continua mejora del joven equipo, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional, seguiría siendo un año alentador.
¿Podrá Hallgrimsson lograr un cambio radical?
Es poco probable que dos equipos hubieran podido tomar caminos más diferentes para terminar en el mismo lugar que Irlanda del Norte y la República de Irlanda para llegar a los play-offs de la Copa del Mundo de 2026.
Si bien el camino de Irlanda del Norte hacia el partido decisivo fue en última instancia decepcionante, el viaje de la República de Irlanda estuvo plagado de giros y vueltas.
Aparentemente derrotados tras un punto en sus primeros tres partidos (una racha que incluyó una derrota ante Armenia), parecía que la historia más importante de 2026 sería la búsqueda del sucesor del entrenador Heimir Hallgrimsson.
En cambio, cinco goles en cuatro días de Troy Parrott eliminaron a Portugal en Dublín y a Hungría en Budapest, logrando una remontada muy improbable.
Cuando Parrott completó el hat-trick contra Hungría en el tiempo añadido de una victoria por 3-2, en ese momento fue fácil olvidar que la historia más notable aún tenía un capítulo o dos por escribir.
Un sorteo que derivó en una semifinal fuera de casa contra la República Checa podría haber sido ciertamente más difícil, especialmente sabiendo que la posible final sería en Dublín contra Dinamarca o Macedonia del Norte.
El futuro de Hallgrimsson sigue siendo una subtrama del próximo año, ya que el contrato del ex seleccionador de Islandia vence al final de la participación del equipo en la Copa del Mundo.
Ya sea que eso ocurra en marzo o en el verano, seguramente los que están en el poder ahora estarán haciendo todo lo posible para retenerlo.
¿Qué hay del futuro de Parrott? El jugador de 23 años, que ha marcado 21 goles esta temporada, ya ha declarado que está contento en el AZ Alkmaar de la Eredivisie, pero sin duda sus hazañas en 2025 harán que algunos en Inglaterra piensen en fichar al exdelantero del Tottenham Hotspur en 2026.
Se ha especulado que el préstamo de Evan Ferguson en la Roma podría interrumpirse en enero, dejando su futuro en el club en el aire una vez más.
Después de que el hombre de Brighton se perdiera los partidos decisivos de noviembre, para Hallgrimsson, optar por desplegarlo con Parrott en Praga probablemente será una de las primeras grandes decisiones de 2026.
Nuevo gerente y nuevos desafíos para Irlanda del Norte
Si bien 2025 fue un año dispar para la selección femenina de Irlanda del Norte, el nombramiento de un nuevo entrenador y una campaña de clasificación para la Copa del Mundo brindan la posibilidad de empezar de cero en 2026.
La IFA espera nombrar un sucesor para Tanya Oxtoby, quien se fue para hacerse cargo del Newcastle United Women en noviembre, antes de que comience la clasificación para la Copa del Mundo en marzo.
El objetivo clave será encontrar un gerente que pueda aprovechar el trabajo realizado por Oxtoby y acompañar a Irlanda del Norte durante este período de transición.
Irlanda del Norte ha sido sorteada en el Grupo B2 y se enfrentará a Suiza, Turquía y Malta.
La clasificación para el Mundial, que se celebrará en Brasil en 2027, sigue el mismo formato que la Liga de Naciones.
Sólo los cuatro ganadores de grupo de la Liga A se clasificarán automáticamente para la final, y los equipos restantes tendrán que pasar por los play-offs para obtener los ocho lugares restantes.
Para que Irlanda del Norte gane un play-off, deberá evitar terminar último en su grupo y ese será el requisito mínimo.
Deberán afrontar un grupo complicado y luego posiblemente dos eliminatorias de play-off contra equipos de la Liga A, sin su capitana y jugadora clave Simone Magill, quien anunció su embarazo en noviembre.
Será difícil reemplazar a Magill, pero encontrar un goleador consistente o algunos jugadores que puedan soportar esa carga será una prioridad en la agenda del nuevo entrenador el próximo año.
Existe la sensación de que esta campaña de clasificación llegará demasiado pronto para el sucesor de NI y Oxtoby, dado el poco tiempo que tendrán para trabajar con los jugadores cuando finalmente sean designados.
Ayudar a un equipo joven a dar el siguiente paso y competir para alcanzar un segundo gran torneo seguirá siendo el objetivo principal en 2026, incluso si no se cumple hasta más adelante.
La República de Irlanda aspira a volver a la Copa del Mundo
Al igual que el equipo masculino, el equipo femenino de la República de Irlanda disfrutó de un eufórico triunfo en el último partido competitivo de 2025 que transformó las perspectivas del año.
Se habían logrado avances constantes con Carla Ward, pero el gol de Abbie Larkin en el tiempo de descuento aseguró una victoria global de 5-4 en el playoff de ascenso/descenso de la Liga de Naciones contra Bélgica.
Eso supuso un regreso inmediato a la Liga A para la clasificación para la Copa del Mundo, lo que garantiza al equipo de Ward un play-off, independientemente de dónde termine.
Alcanzar una segunda Copa del Mundo consecutiva es ahora el objetivo claro en 2026 y están en una posición mucho más fuerte que Irlanda del Norte para lograrlo.
Estar en el primer nivel para la clasificación siempre iba a traer un sorteo difícil, pero evitaron a los campeones europeos Inglaterra y al campeón de la Copa del Mundo España y en su lugar se enfrentarán a Francia, Holanda y Polonia.
Terminar en lo más alto del grupo y clasificarse automáticamente parece un esfuerzo para el equipo de Ward, pero apuntarán a un segundo o tercer puesto ya que, en teoría, eso les traerá un mejor oponente en los play-offs, ya que se enfrentarán a un equipo de la Liga C en la primera ronda.
Mantener a Denise O’Sullivan y a la capitana Katie McCabe en forma para los seis partidos será crucial, como también lo será el desarrollo continuo de la próxima generación, con Larkin esperando aprovechar su aparición tardía contra Bélgica con más minutos de verde.