Enfrentando a Alemania, Eslovaquia y Luxemburgo en la clasificación, el equipo de Irlanda del Norte de Michael O’Neill siempre tuvo pocas posibilidades de conseguir el único lugar automático del Grupo A junto a Estados Unidos, Canadá y México.

La esperada tanda de penaltis directa con Eslovaquia por el segundo puesto no se materializó gracias a la sorprendente derrota de Alemania en Bratislava, pero cuando Irlanda del Norte viajó a Košice para su penúltimo partido, de todos modos tenía prácticamente asegurado su lugar en el play-off gracias a su triunfo en la Liga de Naciones C en 2024.

Por lo tanto, su derrota en el último suspiro solo importó para la clasificación, aunque eso adquirió mayor importancia cuando Irlanda del Norte se enfrentó más tarde a Italia en una semifinal como visitante.

Independientemente de su falta final de impacto en la imagen de la clasificación, los seis juegos estuvieron lejos de ser inútiles para O’Neill, ya que el joven panel que ha utilizado durante su segundo período parece cada vez más cómodo en el escenario internacional.

El dúo de Sunderland, Trai Hume y Daniel Ballard, demostró el valor del fútbol regular de la Premier League durante la campaña y, ya sea en enero o en los movimientos de verano, O’Neill esperará que 2026 traiga más exposición en la máxima categoría para aún más miembros de su equipo.

Gracias a la forma de Ethan Galbraith del Swansea, O’Neill ahora parece tener decidido a 10 de sus once favoritos, todos ellos en condiciones de enfrentarse a Italia en Bérgamo.

La única duda que queda es la posición del número nueve, una posición problemática para el equipo desde que los goles de Kyle Lafferty los catapultaron a la Eurocopa 2016.

Jamie Donley del Tottenham asumió el rol contra Luxemburgo la última vez, anotando el gol de la victoria desde el punto de penalti, pero continúa luchando por conseguir minutos cuando está cedido en el Stoke.

Si el jugador de 20 años puede conservar la camiseta para el play-off y más allá a pesar de la falta de fútbol de club será otra historia clave a lo largo del año.

En última instancia, el objetivo principal sigue siendo celebrar su primera Copa del Mundo en cuatro décadas, pero O’Neill ha dicho anteriormente que cree que este grupo tiene un torneo importante en su haber, ya sea ahora o en el futuro.

Gane o pierda en Italia, con el ascenso a la segunda división de la Liga de Naciones en noviembre, la continua mejora del joven equipo, tanto a nivel de clubes como a nivel internacional, seguiría siendo un año alentador.