El técnico del Chelsea, Enzo Maresca, explicó sus decisiones de sustituir a Cole Palmer y Marc Cucurella durante la derrota ante Aston Villa , con los Blues sudando por una posible lesión de su lateral izquierdo.

Dos goles del suplente Ollie Watkins permitieron a los visitantes remontar para ganar después de que Joao Pedro abriera el marcador tras una primera mitad dominante.

Al ser preguntado sobre la sustitución de Cucurella por Malo Gusto, Maresca respondió: «Él se quejaba de su tendón de la corva, así que no sabemos si es una lesión o no. Él pidió el cambio».

Cucurella es el primer jugador del Chelsea en jugar más de 2000 minutos esta temporada

Palmer parecía frustrado cuando fue sustituido en el minuto 72 por Estevao Willian.

Cuando se le preguntó si tenía algún problema con la reacción de Palmer, Maresca respondió: «No, estaba trabajando muy bien. Con el balón y sin él, presionando… estuvo muy bien».

«Tenemos otro partido en 48 horas, así que estuvo bien y estamos contentos de que esté de regreso».

El Chelsea se enfrentará al Bournemouth en Stamford Bridge el martes por la noche.