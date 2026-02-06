Según se informa, el exdelantero del Liverpool Darwin Núñez está en conversaciones para unirse al Fenerbahce antes de que cierre el mercado de transferencias turco.

Si bien los clubes de la Premier League no pueden completar fichajes luego de la conclusión de la ventana de transferencia el lunes , los equipos en Turquía aún pueden realizar incorporaciones hasta la fecha límite del viernes.

Núñez podría beneficiarse de ello, ya que varios informes afirman que el Fenerbahçe está explorando un acuerdo con el delantero uruguayo, apenas meses después de que dejara el Liverpool para fichar por el Al-Hilal de la Liga Profesional Saudí. Núñez no ha marcado en sus últimos seis partidos con el club y se le relacionó con un traspaso a River Plate en diciembre .

El medio de comunicación saudí Arriyadiyah afirma que Al-Hilal aceptó una oferta por el jugador, pocos días después de que Karim Benzema se uniera al club.

Sin embargo, otros informes afirman que el traspaso de Núñez solo será un préstamo de seis meses. El reportero de transferencias Ben Jacobs afirmó en X que se discutió un traspaso a corto plazo durante una consulta inicial por el jugador de 26 años.

Esto se produce después de que informes afirmaran que Youssef En-Nesyri iba a dejar el Fenerbahçe a principios de esta semana. Su traspaso al Al-Ittihad fracasó, pero Ngolo Knate ha completado su transferencia en la dirección opuesta.

Darwin Núñez del equipo Al-Hilal FC celebra su gol © Abdullah Ahmed/Getty Images

El excentrocampista del Chelsea podría alinearse con Núñez en las próximas semanas. Incluso podrían regresar pronto a Inglaterra, donde el club turco se enfrentará al Nottingham Forest en un playoff de la Europa League a dos partidos a finales de este mes.

Núñez se unió a Al-Hilal el verano pasado por una tarifa de 53 millones de euros (63 millones de dólares/46 millones de libras) más complementos el verano pasado e inicialmente impresionó.

Participó en seis goles en sus primeras cinco apariciones con el equipo de la Saudi Pro League, pero esa producción se ha agotado desde entonces.

El ex jugador del Benfica marcó por última vez el 8 de enero. En total, ha marcado siete goles en 22 apariciones.

Su ausencia en el Liverpool también se ha dejado sentir esta temporada, ciertamente fuera de posesión, con los Reds mostrándose más tímidos cuando presionan desde el frente.

«Cuando pierdes jugadores como Luis Díaz y Darwin Núñez, sólo para usar esos dos como ejemplos, pierdes una presión muy agresiva desde el frente», dijo el ex portero del Manchester United, Peter Schmeichel, en enero .

“Presionan alto, presionan agresivamente y eso te ayuda a ganar el balón en el mediocampo o incluso más arriba en el campo.

Evita que el balón caiga al mediocampo y obliga a la defensa de cuatro a lidiar con todo. Así, cuando esos jugadores faltan, cambia la forma de defender y dónde se recupera el balón.