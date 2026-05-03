La Copa Mundial de la FIFA 2026 será la segunda edición consecutiva del torneo masculino sin Rusia en la cancha. Aun así, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, está impulsando la reincorporación del país al fútbol mundial a pesar de los conflictos actuales.

Las selecciones de fútbol de la Unión Rusa de Fútbol están suspendidas por la FIFA desde 2022, tras la invasión de Ucrania y las continuas operaciones militares en el país. Ese mismo año fueron expulsadas del Mundial de Catar 2022 y desde entonces no han disputado partidos oficiales, ni en la categoría masculina, ni en la femenina, ni en la juvenil. Rusia ha jugado partidos amistosos no oficiales, recibiendo a equipos que lo desearon, como Mali, Nicaragua, Perú, Chile e Irán, tanto dentro como fuera de las fechas FIFA oficiales.

Sin embargo, Infantino es la última figura deportiva mundial en mostrarse receptiva a la idea de reintegrar a la nación, incluso mientras continúa el conflicto en Ucrania.

«Siempre me he opuesto a las prohibiciones… Tenemos que considerar la posibilidad de readmitir a Rusia, sin duda, porque esta prohibición no ha logrado nada. Solo ha generado más frustración y odio», declaró Infantino en una entrevista con Sky News en febrero. «Que niñas y niños rusos puedan jugar partidos de fútbol en otras partes de Europa sería de gran ayuda».

La selección absoluta masculina de Rusia no ha disputado un partido oficial desde su último encuentro de clasificación para el Mundial de 2022, hace casi cinco años. En 2023, la UEFA planeó brevemente permitir la participación de equipos sub-17, argumentando que no querían castigar a los jóvenes por las acciones del gobierno, pero finalmente desistió tras la presión de varias naciones europeas.

Más recientemente, la FIFA presentó un torneo mundial sub-15 para 2027, que estaría «abierto a las 211 federaciones miembro de la FIFA», lo que podría traer de vuelta a Rusia a la competición.

Se espera que el tema del estatus de Rusia, así como el de las otras naciones suspendidas, Pakistán y Congo, sea un punto de debate en la reunión del Congreso de la FIFA del jueves en Vancouver, que reunirá a más de 1.600 delegados de todas las asociaciones miembro, incluidas las de Rusia.

El regreso de Rusia al deporte

Rusia regresó al escenario deportivo internacional en los Juegos Paralímpicos en marzo. | Marcus Hartmann/Getty Images © Marcus Hartmann/Getty Images

El posible regreso de Rusia a las competiciones de la FIFA no sería el primer retorno del país al deporte mundial, después de que el Comité Paralímpico Internacional permitiera a los atletas competir bajo la bandera rusa por primera vez desde 2018 en los recientes Juegos Paralímpicos de Milán Cortina 2026.

World Aquatics, organismo que sanciona los eventos de natación y saltos en todo el mundo, también ha levantado la prohibición de la bandera y el himno en los eventos, lo que permite a los atletas que antes competían como neutrales representar a Rusia y a Bielorrusia, país que anteriormente estaba vetado.

Estos cambios ya han generado una fuerte oposición. Dentro de la Federación Mundial de Deportes Acuáticos, varias naciones nórdicas y bálticas, entre ellas Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia, se han sumado a los boicots contra los planes de la organización en medio de los conflictos actuales.

El próximo gran torneo de fútbol en el que la selección masculina absoluta de Rusia podría optar a participar sería la Eurocopa 2028, que se celebrará en el Reino Unido e Irlanda.