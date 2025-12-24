El extremo galés Rio Dyer dejó de intentar ser el «Sr. Perfecto» con los Dragones y cosechó los frutos al poner fin a su espera de 15 meses sin una victoria.

El jugador de 26 años fue nombrado jugador del partido por su actuación eléctrica en la victoria del sábado 48-28 contra Connacht en el United Rugby Championship (URC).

Dyer salió en la cima de la tabla de URC en la séptima ronda al vencer a 11 defensores, hacer tres quiebres de línea y correr 122 metros con la pelota en la mano.

Marcó su primer try desde que jugó contra Pau el 12 de enero para poner fin a una sequía de 12 juegos y preparó otro para el medio scrum Che Hope con un rápido quiebre y un pase final sereno.

«En la vida, nada va a salir perfecto todo el tiempo», dijo Dyer, quien ganó su 24° partido con Gales contra Sudáfrica en noviembre.

«Solía ​​castigarme a mí mismo e intentar ser perfecto, pero ese nunca va a ser el caso».

Fue un regreso a la forma que le valió una primera convocatoria a la escena internacional en 2022, cuando el extremo nacido en Newport anotó un try en su debut contra Nueva Zelanda en el Principality Stadium.

«Hubo momentos en el partido contra Connacht en los que cometí errores, pero no fue un revés. Hay que dejar que las cosas se resuelvan solas», añadió Dyer.

«Perdí la oportunidad, pero seguí trabajando duro y terminé consiguiendo un try. Eso demuestra lo que pasa cuando uno sigue dando lo mejor de sí mismo».