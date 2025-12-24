El delantero de los Bristol Bears, Pedro Rubiolo, ha firmado un nuevo contrato «a largo plazo» con el club de la Premier League.

El central argentino de 23 años llegó procedente del Newcastle Red Bulls en 2024 con un contrato de tres años y ahora ha acordado una nueva extensión.

Rubiolo ha hecho tres apariciones para los Bears esta temporada, ayudándolos a alcanzar el quinto lugar en la tabla después de siete partidos.

«Estamos absolutamente encantados de que Pedro haya decidido comprometer su futuro a largo plazo con los Bears», dijo el director de rugby Pat Lam.

«Con tan solo 23 años, ya es uno de los segundas líneas más destacados del fútbol mundial.

Desde que llegó a Bristol, su impacto ha sido excepcional y rápidamente se ha ganado el respeto de sus compañeros de equipo y de todos en el club.

Su físico y su capacidad de trabajo son evidentes, pero igual de impresionante es su competitividad incansable. Pedro lucha por todo, tanto en los partidos como en los entrenamientos, y su actitud lo distingue.

“Está intensamente concentrado en su crecimiento y desarrollo, ansioso por aprender cada día y totalmente comprometido a convertirse en la mejor versión de sí mismo”.

Rubiolo ya tiene 32 partidos con Argentina, lo que ha ayudado a su país a vencer a Nueva Zelanda y Sudáfrica este año, ascendiendo al sexto lugar en el ranking mundial.

«Desde el primer día, el club me ha hecho sentir muy bienvenido y me encanta la forma en que trabajamos, entrenamos y jugamos juntos», afirmó.

«Creo en lo que está construyendo el club y quiero seguir mejorando, creciendo como jugador y ayudando al equipo a lograr cosas especiales».

Bristol no ha revelado la duración exacta del nuevo contrato de Rubiolo.

Su extensión sigue a los nuevos contratos en Ashton Gate para el medio scrum de Inglaterra Harry Randall , el compatriota de Rubiolo Matias Moroni y el centro interior James Williams .