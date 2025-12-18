El Arsenal está aprendiendo a utilizar la ventaja de jugar de local como arma, como siempre lo han hecho los mejores equipos de la Premier League.

Cuando dominaban el partido, tanto el Liverpool como el Manchester United tenían una brillante capacidad para cambiar de marcha en la segunda mitad y rescatar puntos en los últimos compases, especialmente en casa.

Tanto Anfield como Old Trafford fueron escenarios horribles para sobrevivir en el último periodo, ya que aumentaron la presión y duplicaron el ritmo. Sus aficionados lo percibieron y añadieron su propia presión vocal, lo que provocó la capitulación de muchos equipos.

El Arsenal está aprendiendo a hacer esto en el Emirates Stadium. Su primera parte contra los Wolves fue demasiado predecible y frustró a algunos aficionados locales, pero sabían que una ofensiva en la segunda parte, con la llegada de la caballería, probablemente surtiría el efecto deseado.

El Arsenal ha marcado más del doble de goles en la segunda mitad de sus partidos en casa esta temporada que en los primeros 45.

Puede que apenas hayan logrado cruzar la línea el sábado pasado, pero ¿cuántas veces hicieron eso los antiguos equipos del United y del Liverpool en temporadas en las que ganaron títulos?

Vale la pena señalar que las sustituciones también son una gran parte de la historia del Arsenal.

Mikel Arteta empezó como siempre: Mikel Merino para sumar peligro de gol desde el centro del campo; Martin Odegaard para aportar la chispa que no había conseguido Eberechi Eze y Leandro Trossard para plantear preguntas distintas a las planteadas por Gabriel Martinelli.

El cambio más evidente parecía ser Noni Madueke, tras haber brillado a mitad de semana contra el Club Brugge, anotando un par de goles. Pero no, Arteta lo mantuvo en el banquillo antes de dar entrada a Gabriel Jesus en el minuto 81. Jesus no marcó el gol de la victoria, pero bien podría haberlo hecho.

Fue el instinto posicional de su delantero lo que forzó el autogol de Yerson Mosquera, del Wolves. Y lo que es más importante, el centro que dio el gol de la victoria en el minuto 94 lo puso Bukayo Saka, el hombre al que Madueke habría sustituido.

Los goles de último momento son vitales, al igual que un poco de suerte, pero como dicen en el juego, cada uno crea su propia suerte.