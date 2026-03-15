Este artículo fue escrito por Zach Lowy, editor jefe y gestor de redes sociales de BreakingTheLines.com . Zach es un periodista de éxito y puedes seguirlo en @ZachLowy en X y en @zachlowy.bsky.social en Bluesky. Su trabajo también se puede encontrar en FotMob, BetUS y otras plataformas.

La noticia de que la estrella del Bayern de Múnich, Alphonso Davies, estará de baja al menos tres semanas por una lesión en los isquiotibiales supone un duro golpe para el jugador.

El jugador de 25 años regresó en diciembre tras una rotura del ligamento cruzado anterior sufrida mientras jugaba con la selección de Canadá hace un año. Davies entró como suplente en la segunda parte de la victoria del Bayern por 6-1 ante el Atalanta en la Liga de Campeones, pero tuvo que abandonar el campo en el minuto 70.

Su reacción, entre lágrimas, fue comprensible ante un revés que deja al Bayern sin un jugador clave en un momento crucial de la temporada. Sin embargo, a Davies también le preocupa el impacto que la lesión podría tener en sus posibilidades de jugar en el Mundial de 2026 este verano.

El Bayern se ha desenvuelto admirablemente sin Davies.

Si bien Davies es sin duda un jugador importante para el Bayern, sería difícil negar que lo han echado de menos durante sus ausencias. El gigante bávaro lidera la Bundesliga con 11 puntos de ventaja a falta de nueve jornadas. Ganar el título es prácticamente un hecho.

El Bayern también está bien encaminado para alcanzar los cuartos de final de la Liga de Campeones y confía en sus posibilidades de llegar a la final europea esta temporada. Dado el mal desempeño de los seis representantes de la Premier League en la competición, el camino del Bayern hacia la final podría ser algo más sencillo.

Si bien el entrenador Vincent Kompany sin duda preferiría contar con Davies, su plantilla es lo suficientemente fuerte como para prescindir de él.

Marsch desea desesperadamente que Davies esté en forma.

El seleccionador canadiense, Jesse Marsch, se mostró optimista con respecto a Davies después de que este volviera a la acción en diciembre tras su largo periodo de baja.

Sin embargo, sus posteriores declaraciones a ESPN resultaron ser desacertadas, ya que Davies sigue luchando por evitar problemas de lesiones.

“Alphonso se recuperó antes del parón invernal y jugó algunos minutos importantes en ciertos partidos”, dijo Marsch en enero. “Ahora, tras un descanso de dos semanas, vuelve a la carga y tiene como una nueva pretemporada para ponerse en forma”.

“Creo que esta es una situación ideal para que recupere su mejor forma al 100%, sin riesgos y minimizando el riesgo de posibles lesiones. Estamos monitoreando a todos los jugadores del equipo que han sufrido lesiones de larga duración y tratando de comunicarnos con ellos y con sus clubes para que sean prudentes con sus protocolos de regreso al juego.”

“Creo que Alphonso está muy bien. Si hablas con él ahora mismo, mental y físicamente se ve recuperado y con muchas ganas. Eso es lo que suele pasar cuando estás mucho tiempo fuera; sobre todo, estás deseando volver a jugar al fútbol. Sin duda, así es como se siente él.”

Canadá necesita a Davis en forma y listo para disparar.

Es poco probable que Davies esté disponible para los próximos amistosos de Canadá contra Islandia y Túnez, lo cual preocupa a Marsch y a su cuerpo técnico. El internacional canadiense, con 58 partidos con la selección, es el mejor jugador de Canadá. Tiene el mismo estatus que Lionel Messi para Argentina o Cristiano Ronaldo para Portugal en su mejor momento.

Marsch fue criticado por su manejo del caso Davies el año pasado, cuando, según se informó, lo obligó a jugar contra Estados Unidos en el partido por el tercer puesto de la fase final de la Liga de Naciones.

El director deportivo del Bayern, Christoph Freund, acusó a Canadá de negligencia por haber enviado a Davies en un vuelo desde Estados Unidos a Alemania tras su lesión. El agente de Davies, Nedal Huoseh, también intervino en la polémica. Afirmó que Marsch corrió un riesgo innecesario al alinear a su cliente contra Estados Unidos.

“No debería haber jugado en el partido amistoso por el tercer puesto contra Estados Unidos”, dijo . “Me sorprendió que fuera titular porque había comunicado que no se sentía bien para empezar. Una fuente dentro de la Asociación Canadiense de Fútbol me dijo que Alphonso no sería titular, pero que podría jugar unos minutos. Les dije que no debería haber jugado en absoluto”.

“Marsch debería haber gestionado mejor la situación; esto podría haberse evitado por completo. Ha entrenado al más alto nivel y debería saber perfectamente que no hay que arriesgarse con los jugadores cuando te dicen que no pueden jugar.”

Canadá argumentó que había seguido los protocolos correctos, pero el Bayern estará comprensiblemente preocupado por la posible participación de Davies con la selección nacional en el futuro. El gigante alemán querrá que Davies regrese cuanto antes para ayudarles a alcanzar el éxito en la Bundesliga y la Liga de Campeones.

Canadá necesita urgentemente que su capitán lidere la campaña mundialista este verano, sobre todo teniendo en cuenta que son coanfitriones del prestigioso torneo. Richie Laryea ha cumplido con creces como lateral izquierdo mientras Davies ha estado lesionado, pero no ofrece la misma proyección ofensiva que su compatriota.

Dado que Canadá tiene previsto enfrentarse a Qatar, Suiza y probablemente a Italia en la fase de grupos, no pueden permitirse que Davies esté en el banquillo.

Este artículo fue escrito por Zach Lowy, editor jefe y gestor de redes sociales de BreakingTheLines.com . Zach es un periodista de éxito y puedes seguirlo en @ZachLowy en X y en @zachlowy.bsky.social en Bluesky. Su trabajo también se puede encontrar en FotMob, BetUS y otras plataformas.