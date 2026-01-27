El Bournemouth completa los acuerdos con Rayan y Mandas

El Bournemouth ha fichado al delantero Rayan procedente del Vasco da Gama por un precio inicial de 24,7 millones de libras en un contrato de cinco años y medio que también incluye 5,6 millones de libras en posibles complementos.

Los Cherries superaron la competencia de varios otros equipos europeos, así como de clubes de Arabia Saudita y Rusia para fichar al brasileño de 19 años.

Es la segunda transferencia más grande del Bournemouth después de los £32 millones que pagaron para fichar al compatriota de Rayan y también delantero Evanilson del Porto en 2024.

Rayan se muda a la costa sur como reemplazo del atacante Antoine Semenyo, quien se unió al Manchester City por alrededor de £ 65 millones a principios de este mes.

El adolescente es principalmente un delantero centro zurdo, pero puede jugar en ambas bandas. El internacional brasileño sub-20 marcó 14 goles en 34 partidos de la máxima categoría del fútbol brasileño la temporada pasada.

«Me siento feliz y honrado de estar aquí, especialmente con el proyecto deportivo que desarrollaron para mí», dijo.

Tiago Pinto, presidente de operaciones de fútbol del Bournemouth , añadió: «Rayan ya ha demostrado una consistencia y madurez impresionantes para su edad.

Creemos que tiene un potencial enorme, y Bournemouth es el entorno ideal para que continúe su desarrollo y deje huella. Estoy entusiasmado de tenerlo en nuestro equipo, mientras seguimos invirtiendo en la plantilla.

Christos Mandas, fichaje del New Bournemouth, sostiene una camiseta junto al escudo del club.

