La EFL ha impuesto al Cardiff City un embargo de transferencias por «no presentación de cuentas anuales».

El problema surgió durante la ventana de transferencias de enero.

La regulación de la EFL que se aplica al caso de Cardiff se enmarca en las normas de «Rentabilidad y Sostenibilidad» del organismo rector, que establecen que las cuentas estatales deben presentarse «a más tardar el 31 de diciembre» en cualquier temporada.

Cardiff City dice que el embargo es un breve retraso administrativo y esperan que se levante a finales de la próxima semana.

Los Bluebirds agregaron que no esperan que esto afecte los planes del club para la ventana de transferencias.

Se ha contactado a la EFL para solicitar comentarios.