Sandro Tonali está en el radar del Chelsea , el Napoli sigue siguiendo a Kobbie Mainoo y el Real Madrid sigue interesado en Rodri.

El Chelsea está siguiendo de cerca al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, con miras a fichar al internacional italiano de 25 años este verano. (Football Insider), externo

El Nápoles sigue interesado en el centrocampista del Manchester United Kobbie Mainoo, de 20 años, pero solo podrá fichar al internacional inglés si el extremo holandés Noa Lang, de 26 años, deja el club italiano. (La Gazzetta dello Sport, vía Football Italia), externo

El Real Madrid sigue de cerca al centrocampista español Rodri, pero no fichará al jugador de 29 años hasta el verano, cuando cumpla su último año de contrato con el Manchester City . (Marca), externo

El Chelsea está preparando una oferta de 150 millones de euros (130,6 millones de libras) por el centrocampista inglés y del Aston Villa , Morgan Rogers, de 23 años. (Fichajes), externo

El Aston Villa está interesado en el extremo egipcio Omar Marmoush, de 26 años, quien ha tenido dificultades para conseguir minutos de juego en el Manchester City . (Teamtalk), externo

El defensa inglés Jahmai Simpson-Pusey, de 20 años, viajará a Colonia para completar su cesión desde el Manchester City . (Sun), externo

El Fulham ha recibido una oferta de 20 millones de euros (17,4 millones de libras) por el centrocampista francés Arthur Atta, de 22 años, que el club italiano Udinese ha rechazado. (Fabrizio Romano), externo

El Barcelona lidera la puja por el delantero de la Juventus Dusan Vlahovic, cuyo contrato termina este verano, mientras que el AC Milan y el Bayern de Múnich también siguen de cerca la situación del internacional serbio de 25 años. (La Gazzetta dello Sport – en italiano), externo

El Manchester City está en la puja por Mathys Detourbet, de 18 años, del Troyes , pero se enfrenta a la competencia de la Roma y el Mónaco . (L’Équipe – en francés), externo

El defensa inglés del Manchester United , Harry Amass, de 18 años, podría acortar su préstamo en el Sheffield Wednesday para unirse al Stoke por el resto de la temporada. (Sun), externo

El Liverpool se ha unido al Manchester United y al Tottenham en la carrera por ficharal centrocampista camerunés de 22 años del Brighton , Carlos Baleba. (Fuera de juego), externo

Sin embargo, el Liverpool ha desestimado su interés en el defensa del Newcastle United, Sven Botman, debido a las preocupaciones sobre los persistentes problemas de lesiones del holandés de 25 años. (Crónica), externo

El Tottenham sigue de cerca al extremo de 23 años del Brujas y de Grecia, Christos Tzolis. (Teamtalk), externo

El Eintracht de Frankfurt pagará 1,5 millones de euros (1,3 millones de libras) para fichar al delantero francés de 23 años Arnaud Kalimuendo, cedido por el Nottingham Forest . El acuerdo incluye una opción de compra por unos 27 millones de euros (23,5 millones de libras). (Florian Plettenberg), externo

El centrocampista de la Lazio, Matteo Guendouzi, de 26 años, es buscado por dos clubes de la Premier League, pero el Fenerbache ha dado el primer paso al ofrecer 27 millones de euros (23,5 millones de libras) por el internacional francés. (L’Equipe – en francés), externo

La Roma quiere renovar su delantera en las próximas dos ventanas de mercado y el extremo italiano de 28 años del Liverpool , Federico Chiesa, está entre sus objetivos. (Corriere dello Sport – en italiano), externo

El líder del campeonato, el Coventry City, está interesado en el extremo de 20 años del Crystal Palace , Romain Esse, y la llegada de Brennan Johnson por 35 millones de libras procedente del Tottenham podría hacer más factible la salida del inglés. (Correo)