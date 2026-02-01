Liam Rosenior dijo que la dramática remontada del Chelsea tras perder dos goles para vencer al West Ham por 3-2 el sábado demostró que su equipo tiene algo «especial».

El equipo de Rosenior perdía por los goles en la primera mitad de Jarrod Bowen y Crysencio Summerville en Stamford Bridge.

Pero el Chelsea ignoró los abucheos de sus furiosos aficionados durante el descanso y protagonizó una brillante recuperación tras el descanso.

Joao Pedro redujo distancias antes de que Marc Cucurella marcara de cabeza el empate.

Por primera vez en la era de la Premier League, el Chelsea remontó una desventaja de dos puntos al descanso para ganar gracias a un gol de su capitán, Fernández, en el tiempo añadido.

«Mi mayor aprendizaje es que hay un espíritu, una lucha y una resiliencia en este grupo que realmente me gusta», dijo Rosenior.

No tenemos muchos entrenamientos, pero hablamos de reaccionar positivamente ante los contratiempos. Todo eso se vio en la segunda mitad, algo que no ocurrió en la primera.

Hemos jugado muchísimos partidos en tan poco tiempo. Temía falta de energía, no de energía ni de aplicación, pero sentí que nuestra toma de decisiones fue realmente deficiente en la primera mitad. A la hora de mantener el balón, a la hora de presionar, simplemente estábamos demasiado desviados.

El West Ham fue, con diferencia, el mejor equipo. Reaccionamos al descanso. La reacción en la segunda parte me dice que tenemos algo realmente especial aquí si logro utilizar al equipo correctamente.

El Chelsea ascendió al cuarto lugar en la Premier League y Rosenior se convirtió en el cuarto entrenador inglés en ganar sus primeros tres partidos de la Premier League después de Bobby Gould, Sam Allardyce y Craig Shakespeare.

Rosenior ha supervisado seis victorias en siete partidos en todas las competiciones desde que llegó de Estrasburgo para reemplazar a Enzo Maresca.

El momento culminante del impresionante comienzo de Rosenior llegó el miércoles, cuando los Blues remontaron un 2-1 en contra para vencer al Napoli por 3-2 en Italia, asegurando un lugar en los octavos de final de la Liga de Campeones.

Pero esto fue posiblemente incluso más llamativo que ese éxito, dado cómo Rosenior cambió el rumbo después de la miserable primera mitad del Chelsea.

La decisión de Rosenior de hacer tres sustituciones en el entretiempo resultó decisiva para que el Chelsea pudiera remontar.

«Pensé que, tanto individual como colectivamente, nuestro desempeño en la primera mitad no estuvo ni cerca del nivel que debía estar», dijo.

«Los jugadores individuales salieron y luego la gente los mirará. No fue culpa de ellos. Fue un problema colectivo. Hubo una mala actuación colectiva en la primera mitad.

«Esos jugadores saben que, conmigo, hago cambios rápidos. Eso no significa que de repente desaparezcan de mi mente.

«Fue una actuación muy floja en la primera mitad, pero la segunda mitad fue todo lo que quería ver».