Lejos de los centros neurálgicos del hockey sobre hielo en Norteamérica, los Jersey Stingrays se están preparando y patinando hacia la pista.

A medida que el calendario avanza hacia 2026, el club está aprovechando al máximo la corta temporada de hockey sobre hielo que finaliza en enero después de comenzar recién en octubre.

El club, que comenzó hace más de una década, ha evolucionado desde jugadores que usaban patines en línea hasta jugar regularmente sobre hielo en una pista temporal en Weighbridge Place, dirigida por Jersey Development Company (JDC).

El presidente del club, Simon Soar, dijo que el deporte estaba experimentando un «crecimiento real en números» ahora que tenía acceso al hielo y estaba presionando para obtener una instalación más permanente.

Título de la imagen, Simon Soar dijo: «Tenemos mucha esperanza en el futuro».

El Sr. Soar dijo que la popularidad del club había «alcanzado y aumentado» a lo largo de los años, pero que la creación de un equipo juvenil había infundido confianza en el futuro del deporte en la isla.

«Probablemente tenemos más de 50 niños que han venido y disfrutado del deporte con nosotros hasta ahora y está creciendo», dijo.

«Por nuestra parte tenemos muchas esperanzas en el futuro.

La pregunta es: ¿podemos conseguir más hielo? ¿Puede ser un poco más permanente?

«No nos quejamos, estamos encantados de tener esto y estamos muy agradecidos a JDC.

«Pero vamos a ser codiciosos, siempre queremos más.»

Título de la imagen, La sección juvenil del club tiene exceso de demanda, dijo el Sr. Soar

Dijo que mejores instalaciones darían más oportunidades a los jóvenes.

«A medida que el club crezca, podríamos expandirnos para ofrecer a los niños de Jersey un deporte adicional», dijo.

«Muchos de los niños que juegan al hockey han tenido dificultades con otros deportes, pero el hockey se ha convertido en lo suyo.

«Mantenerlos fuera del hielo es un desafío y ha sido brillante».

Título de la imagen, Gavin Glazier, de Canadá, dice que el deporte lo ayuda a conectarse con la gente.

Gavin Glazier, quien se mudó a Jersey desde Canadá hace más de 20 años, dijo que jugar para el club fue una «gran oportunidad para volver a mi pasión».

«No es tanto una conexión con mi casa sino una conexión con la gente del deporte que amo», dijo.

«Me sorprendió mucho ver el interés demostrado por muchos isleños.