El entrenador del Truro City, John Askey, dijo que su prioridad era la campaña de liga de su equipo después de la derrota por 4-0 en el Trofeo FA ante el Southend United.

Askey realizó siete cambios con respecto al equipo que perdió 3-1 en Hartlepool en la Liga Nacional la semana pasada mientras se concentra en intentar revertir la mala forma que ha dejado a los Tinners en el último lugar de la tabla.

Harry Cardwell dio a los anfitriones una ventaja en el minuto 32 antes de que Jack Bridge duplicara la ventaja justo antes del medio tiempo.

Josh Walker agregó un tercero justo después de la hora antes de que Bridge cerrara el juego para Southend a siete minutos del final.

Truro ahora se prepara para recibir a Wealdstone, que está en el décimo lugar, el martes por la noche antes de viajar a York City, que está en cuarto lugar, el sábado.

«Teníamos la vista puesta en el partido del martes contra Wealdstone, así que hicimos uno o dos cambios, modificamos nuestra forma de jugar, buscamos una forma diferente de jugar y tuvimos dificultades», dijo Askey a BBC Radio Cornwall.

«Tuvimos muchas dificultades durante todo el partido. He estado aquí antes con otros equipos y siempre es un lugar difícil. Son un equipo muy bueno y tenemos que olvidarlo y concentrarnos en el partido del martes, que es vital para nosotros».

Añadió: «Obviamente quieres venir aquí y quieres ganar, todos los partidos los quieres ganar, pero el partido del martes es el más importante.

«Les he dicho a los jugadores que tenemos que darlo todo, especialmente cuando jugamos en casa. Tenemos que hacerlo bien el martes y, si logramos un buen resultado, será un gran estímulo para todos.

«Preferiría ganar el martes que hoy, y me ha dado la oportunidad de observar a uno o dos jugadores que no han estado jugando y tomar decisiones sobre ellos. Ha sido bueno desde ese punto de vista, pero obviamente buscamos hacerlo mejor».