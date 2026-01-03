Dominic Dietrich, periodista deportivo senior de BBC Radio Derby

El club ha estado persiguiendo a Oscar Fraulo durante un año, un período de tiempo anterior al líder de reclutamiento interino Leigh Bromby y al entrenador en jefe John Eustace, por lo que esto entraría en la categoría de un activo para el futuro junto con jugadores como Patrick Agyemang, Max Johnston y Sondre Langas.

Eustace lo confirmó a BBC Radio Derby el lunes, después de la derrota ante Leicester City, sugiriendo que «el club lo ha estado observando por un tiempo» y que podría ser «uno para el futuro».

Cuando el Derby fichó a Fraulo la temporada pasada, no estaban solos en su búsqueda y las ofertas alcanzaron cifras multimillonarias por sus servicios. Desde entonces, las cosas no han ido según lo previsto.

Al fichar por los Rams, habrá jugado solo 40 minutos de fútbol competitivo hasta el momento esta temporada y llegará con un programa de entrenamiento independiente para ponerse al día con las exigencias del campeonato y del equipo.

La posición que le ha faltado a Eustace es la de jugador capaz de desmantelar una defensa y hacer progresar a los Rams en el campo.

¿Será un joven de 22 años en su primera experiencia en el fútbol inglés la solución cuando esté en plena forma? ¿O habrá más refuerzos para el momento?

Lo sabremos a lo largo del mes, pero esta oferta sin duda tiene la vista puesta en el verano y más allá.