Recién hemos pasado la mitad de la temporada de la Premier League, así que ¿cuánto se puede leer realmente en las predicciones?

Los seguidores del Wolves , Burnley y West Ham no esperan mucho.

¿Pero el Leeds y el Nottingham Forest ? Respirarían con más tranquilidad.

A lo largo de la temporada, la «supercomputadora» de Opta predice continuamente cómo podría ser la tabla final y qué porcentaje de posibilidades tienen los clubes de ganar el título, terminar entre los cuatro primeros en Europa y también de descender.

Pero aquellos equipos que actualmente ocupan los puestos de descenso en la Premier League tal vez quieran desviar la mirada.

Habiendo conseguido apenas su primera victoria el fin de semana pasado, la mayoría de los fanáticos de los Wolves estarán convencidos de que regresarán al campeonato al final de la temporada.

Y las predicciones de Opta sugerirían lo mismo.

Por supuesto, a 14 puntos del puesto 17 y con 17 partidos por jugar, todavía es matemáticamente muy posible salvarse (y con cinco puntos en tres partidos ha habido una mejora en la forma), pero con una probabilidad prevista de supervivencia de solo 0,73%, se necesitaría algo increíblemente especial.

El regreso del Burnley a la máxima categoría no ha sido el más fácil.

Si bien los Clarets han sumado puntos, no lo han hecho al ritmo necesario para salir de la zona de peligro.

El miércoles por la noche sumó otro punto contra el Manchester United , que lo deja un punto detrás del West Ham en el puesto 18, pero con la victoria del Nottingham Forest sobre los Hammers el martes, todavía deja al Burnley a ocho puntos de la salvación.

Al igual que los Wolves, las estadísticas y simulaciones de Opta sugieren que el equipo de Scott Parker volverá a la segunda división la próxima temporada, con solo un 6,59 % de posibilidades de supervivencia a menos que puedan comenzar a convertir más empates en victorias y sumar puntos de las estrechas derrotas.

En cuanto al West Ham, la derrota ante el Forest podría resultar una de las más perjudiciales para su temporada.

Un clásico partido de seis puntos: una victoria podría haberles permitido reducir la diferencia a solo un punto. Sin embargo, ahora la diferencia es de siete, lo que les da un 88,76 % de posibilidades de descender.

El cambio de entrenador de Graham Potter a Nuno Espirito Santo aún no ha tenido el efecto deseado y tanto el entrenador como la propiedad están bajo presión por parte de la afición.

La presión que Daniel Farke sentía en Leeds antes de su cambio de resultados lo que los dejó con solo un 7,49% de posibilidades de descender, mientras que Sean Dyche puede estar una vez más dirigiendo a un equipo hacia la seguridad de la Premier League con menos del 10% de posibilidades de caer de la máxima categoría.

Pero esto es la Premier League y hay equipos que ya han invertido en ello antes.