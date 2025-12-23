El Campeonato Abierto de Pool del Reino Unido se celebrará en Essex por primera vez como parte de una iniciativa para impulsar el perfil del juego en el Reino Unido.

El evento en Brentwood, del 25 al 30 de mayo del próximo año, será parte de la primera fase del calendario del World Nine Ball Tour 2026 con 256 jugadores que participarán y un fondo de premios aumentado de £ 167,500 ($ 225,000).

El singapurense Aloysius Yapp ganó el título del Reino Unido a principios de este año, venciendo al español Jonas Souto por 13-1 en la final, jugada en Telford.

Los promotores de Matchroom creen que trasladar el evento a una ubicación más cercana a Londres ayudará a aumentar la popularidad del juego.

«Hay algo con el Nine Ball Pool y estamos viendo una similitud con lo que pasó cuando los dardos empezaron a tener éxito: nadie hubiera pensado que tanta gente se congregaría en Ally Pally estas Navidades para un juego de dardos», dijo Emily Frazer, directora ejecutiva de Matchroom Multi Sport, a BBC Essex.

«El Nine Ball atrae a un público más joven y a muchas personas diferentes en todo el mundo. Parece accesible, pero cuando te sientas y ves jugar a los mejores profesionales, piensas: ‘Es mucho más difícil de lo que pensaba'».

El escocés Jayson Shaw, que ayudó a Europa a ganar la Copa Mosconi a principios de este mes en Londres con una victoria de 11-3 sobre Estados Unidos, es el principal rival británico, situado en el puesto 16 del mundo.

En el UK Open jugarán aficionados junto a 128 jugadores profesionales de más de 50 países diferentes, y también habrá un evento junior, que se espera que atraiga a jugadores de hasta siete años.

«Es dramático, es emocionante, pero tenemos que trabajar en ello en el Reino Unido y llevarlo a Brentwood es la forma en que lo haremos», dijo Frazer.