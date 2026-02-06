Tras ser liberado por el Paris Saint-Germain en el verano de 2025, Oumar Camara ya está revolucionando el mercado de fichajes. Con tan solo 18 años, el extremo ha tenido un rápido ascenso en el Guimarães, registrando 19 partidos y 3 goles en todas las competiciones esta temporada. Sin embargo, rechazó la oportunidad de unirse al exclub de Karim Benzema.

El exjugador de la cantera del PSG ha rechazado fichar por el Al Ittihad. Oumar Camara no quiere jugar en la Saudi Pro League. Su rendimiento no ha pasado desapercibido para los ojeadores, y varios clubes se han puesto en contacto con él este invierno, incluido el Al Ittihad, dispuesto a invertir una cantidad considerable con una oferta estimada en 13 millones de euros.

Europa sigue siendo la máxima prioridad para los jóvenes talentos

Una propuesta enorme que el jugador rechazó sin dudarlo. La joven promesa no quiere ni oír hablar de la Liga Saudí Roshn por ahora. Su objetivo es claro: seguir desarrollándose en Europa, donde varios clubes alemanes ya siguen de cerca su progreso.

Con contrato con el Guimarães hasta junio de 2029, el exjugador del París Saint-Germain tiene plenas decisiones sobre su futuro. Dado su rápido ascenso, es probable que la batalla por los fichajes apenas esté comenzando.