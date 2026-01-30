El ex compañero de equipo de Xabi Alonso, Javi Martínez, ha defendido su candidatura para sustituir a Arne Slot en el Liverpool.

Tras ser despedido del Real Madrid a principios de este mes, Alonso ha visto su nombre vinculado con un regreso a Anfield mientras Slot continúa bajo presión.

Aunque el Liverpool aseguró su pase seguro a los octavos de final de la Liga de Campeones con una contundente victoria por 6-0 sobre el Qarabag el miércoles, el pobre desempeño de los Reds en la Premier League ha aumentado la presión sobre Slot, con sus esperanzas de defender el título de la temporada pasada ya esfumadas y un lugar entre los cuatro primeros lejos de estar asegurado.

Con solo cinco victorias en sus últimos 18 partidos de liga a cargo, Slot está bajo presión de algunos seguidores, y él mismo no ha ayudado con algunos de sus comentarios recientes .

Como tal, ha crecido la especulación de que Alonso podría reemplazarlo pronto , y Martínez, que jugó junto a él en el Bayern Munich y España, le ha dado su respaldo a su ex compañero de equipo.

«Es normal que surjan algunos nombres», declaró Martínez a beIN Sports . «También he oído hablar de Xabi Alonso, pero no de él. ¡No digo nada!»

Cuando se le preguntó si cree que Alonso encajaría bien en el Liverpool, Martínez respondió: «Sí, creo que sí. Creo que el equipo y el Liverpool necesitan un cambio».

Xabi Alonso es un entrenador joven que aporta muchas cosas nuevas. Es como la ‘escuela Pep’, cómo le gusta jugar, como Cesc Fábregas, Pep [Guardiola] , esta nueva escuela.

“Creo que sería una combinación perfecta Xabi Alonso-Liverpool”.

A pesar de haber sido despedido del Real Madrid después de menos de ocho meses en el cargo, la reputación de Alonso no parece haber resultado demasiado dañada.

El jugador de 44 años fue despedido tras la derrota ante el Barcelona en la final de la Supercopa de España, aunque su salida ya se estaba barajando desde hacía un tiempo en medio de crecientes tensiones con algunos miembros de su equipo .

«Sí, no sé qué pasó», dijo Martínez sobre la visita de Alonso al Bernabéu. «No hablé con él, le envié un mensaje, ¡pero no me contestó!»

Estaba seguro de que triunfaría en el Real Madrid, pero el Real Madrid es un club especial. Estoy seguro de que si fichas a Pep Guardiola, no triunfaría.

Creo que, por ejemplo, vimos a [José] Mourinho , que se las arregló mucho mejor con el club, como [Carlo] Ancelotti, por ejemplo. Creo que juegan mejor cuando el entrenador les da más libertad.