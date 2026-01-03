La campeona de Wimbledon, Iga Swiatek, dice que el tenis no necesitaba la «batalla de los sexos» entre Nick Kyrgios y Aryna Sabalenka ya que el tenis femenino «se sostiene por sí solo».

La número uno femenina, Sabalenka, y el jugador masculino Kyrgios se enfrentaron en una exhibición muy publicitada en Dubai hace una semana.

Kyrgios ganó el partido, jugado en una cancha modificada diseñada para proporcionar igualdad de condiciones, en sets seguidos.

Pero Swiatek dice que el tenis ha recorrido un largo camino desde la «Batalla de los sexos» original entre Billie Jean King y Bobby Riggs en 1973, que destacó la lucha del tenis femenino por la legitimidad y los premios monetarios.

«No he visto [Sabalenka vs Kyrgios] porque no veo ese tipo de cosas», dijo la número dos del mundo.

Creo que sin duda atrajo mucha atención. Era entretenimiento, pero no diría que tuviera nada que ver con el cambio social ni con ningún tema importante.

Creo que el nombre era el mismo que el del partido de Billie Jean King en el 73. Eso es todo. No había más similitudes porque siento que el tenis femenino ahora mismo se sostiene por sí solo.

«Tenemos tantos grandes atletas y grandes historias para presentar, que no necesariamente necesitamos compararnos con el tenis masculino.

«Honestamente, no es necesario que haya ninguna competencia».

Swiatek dijo que la Copa United de equipos mixtos, que comenzó en Australia el viernes, es una mejor manera de celebrar el tenis masculino y femenino.

Los partidos de la United Cup se componen de un partido individual masculino y uno femenino y un dobles mixto.

«Eventos como esta, la United Cup, unen al tenis, y los fanáticos de la WTA y de la ATP pueden ver este evento con mucho entusiasmo», dijo.

«Al ver también a jugadores individuales que normalmente no tienen espacio para jugar dobles mixtos juntos, jugar este tipo de partidos, creo que esto es lo que hace que nuestro deporte sea mucho más interesante y mejor».

Emma Raducanu y Billy Harris representan a Gran Bretaña en el torneo y jugarán su primer partido contra Japón en Perth el domingo.