Ahora, McInnes debe responder preguntas sobre las posibilidades de título de Hearts y no desviar la atención. Sin embargo, tiene experiencia y es un jugador astuto.

«Siempre he creído que podemos seguir ganando partidos», respondió cuando le preguntaron sobre su confianza en sus posibilidades de ganar el título. «Llevamos 50 puntos en la mitad de los partidos, y eso es un tiro brillante».

«Nos fijamos un objetivo en mi última reunión antes del primer partido de liga: 18 victorias nos darían acceso a Europa. Ya llevamos 15 y aún no hemos superado enero.

Obviamente las cosas cambian a medida que avanzamos, pero simplemente queremos ponernos las pilas.

Partido a partido, pues. Ese ha sido el mensaje al equipo en lo que va de temporada, ¿y por qué parar ahora?

Fue un sentimiento compartido por el capitán Lawrence Shankland.

«Las circunstancias nos perjudicaron de nuevo con la tarjeta roja», declaró a BBC Scotland. «Pero la otra noche [contra el Dundee], jugamos tanto tiempo con 10 hombres que nos convenció de que podíamos lograrlo.

Los buenos resultados siempre infunden confianza en un equipo. Queremos seguir en la cima y ahí estamos. Simplemente lo estamos disfrutando.