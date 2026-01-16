El optimista McInnes sigue jugando un partido a la vez
Ahora, McInnes debe responder preguntas sobre las posibilidades de título de Hearts y no desviar la atención. Sin embargo, tiene experiencia y es un jugador astuto.
«Siempre he creído que podemos seguir ganando partidos», respondió cuando le preguntaron sobre su confianza en sus posibilidades de ganar el título. «Llevamos 50 puntos en la mitad de los partidos, y eso es un tiro brillante».
«Nos fijamos un objetivo en mi última reunión antes del primer partido de liga: 18 victorias nos darían acceso a Europa. Ya llevamos 15 y aún no hemos superado enero.
Obviamente las cosas cambian a medida que avanzamos, pero simplemente queremos ponernos las pilas.
Partido a partido, pues. Ese ha sido el mensaje al equipo en lo que va de temporada, ¿y por qué parar ahora?
Fue un sentimiento compartido por el capitán Lawrence Shankland.
«Las circunstancias nos perjudicaron de nuevo con la tarjeta roja», declaró a BBC Scotland. «Pero la otra noche [contra el Dundee], jugamos tanto tiempo con 10 hombres que nos convenció de que podíamos lograrlo.
Los buenos resultados siempre infunden confianza en un equipo. Queremos seguir en la cima y ahí estamos. Simplemente lo estamos disfrutando.
¿Qué dicen los fans?
Los aficionados del Hearts, al menos, pueden dejar de hacerse los tímidos. Como dijo Shankland, solo necesitan disfrutarlo. ¿Quién sabe cuándo volverá a suceder esto?
Esto es lo que dijeron algunos de ellos:
Calum : Otra declaración contundente del Hearts, respondiendo a las preguntas persistentes de los críticos sobre su temple y fortaleza mental. También merecen un gran reconocimiento Derek McInnes y las decisiones que ha tomado bajo presión. Creo que demuestra la calidad del entrenador y su confianza en el equipo al presionar por un gol en este partido en lugar de intentar asegurar el partido y conformarse con un solo punto.
John : Si Hearts gana la liga, se acabará con partidos como este. Parece que los equipos no pueden doblegarlos, y eso se debe a Derek y al equipo, que demuestran una gran determinación y coraje para no perder.
David : Victoria crucial. No olvidemos que el Old Firm tiene partidos europeos que atender en las próximas semanas, donde el Hearts puede centrarse en poner a sus jugadores en forma y listos para los partidos decisivos de liga.
Peter : Se me subió el corazón a la boca cuando expulsaron a Baningime a los 14 minutos. Los cambios de formación que McInnes hizo posteriormente, y luego sus sustituciones, fueron simplemente jugadas maestras, y el espíritu con el que se ejecutaron sus instrucciones refuerza mi creciente confianza en este equipo y su entrenador.