Parece que ha pasado mucho tiempo desde que Stefan Bajcetic dio pasos adelante en el Liverpool… y es porque así es.

Se acercan dos años desde la última aparición de Bajcetic con los Rojos en mayo de 2024, y ha pasado aún más tiempo desde que apareció regularmente con Jurgen Klopp .

Bajcetic mostró mucho potencial cuando era adolescente tras unirse al Liverpool procedente del Celta de Vigo en 2020, y jugó 19 veces para el Liverpool durante la temporada 2022-23.

Sin embargo, solo logró tres apariciones la siguiente campaña y no ha vuelto a jugar desde entonces, pasando la primera mitad de la temporada pasada cedido en el RB Salzburg antes de trasladarse a Las Palmas para la segunda mitad de la campaña.

• Dónde se sitúa de forma alarmante el Liverpool entre los favoritos en las apuestas para fichar a Marc Guehi

• El héroe de culto del Liverpool ‘aplastó’ a Thierry Henry y Arsene Wenger en el momento del Arsenal

Bajcetic no fue cedido nuevamente el verano pasado, ya que el Liverpool estaba interesado en retenerlo en medio de las salidas de Tyler Morton y James McConnell, a Lyon de forma permanente y a Ajax en préstamo respectivamente.

El español se sometió a una cirugía por una lesión en el tendón de la corva al final de la temporada pasada y siempre se esperó que lo dejara fuera hasta bien entrada esta temporada, pero se esperaba que ya hubiera regresado.

Bajectic tenía previsto regresar antes de Navidad, pero un revés en su rehabilitación significa que no volverá durante varias semanas.

Cuando finalmente vuelva a estar en forma, necesitará minutos en la categoría Sub-21 antes de dar el salto a la selección absoluta, por lo que parece poco probable que juegue un papel importante en el equipo de Arne Slot antes del final de la temporada.

Stefan Bajcetic © Getty Images

Los problemas de lesiones de Bajcetic son una verdadera lástima, y ​​deben dejar a muchos fanáticos del Liverpool preguntándose qué podría haber sido, particularmente considerando lo bien que lo elogió su ex jefe Klopp.

«Stefan jugó excepcionalmente bien, y no porque solo tenga 18 años, simplemente jugó excepcionalmente bien», dijo Klopp sobre el buen momento de Bajcetic cuando el centrocampista irrumpió en el equipo hace tres temporadas. «Un talento excepcional, un jugador excepcional. Ha jugado realmente bien con nosotros hasta ahora. Desde que está con nosotros, es una alegría trabajar con él».

Creo que la combinación de Serbia y España es buena para el fútbol. Si lo conoces, es un chico excelente e inteligente, y es un placer trabajar juntos.

«Tiene un gran grupo de jugadores a su alrededor con los que puede trabajar y es una alegría absoluta».