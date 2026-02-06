«Jeremie definitivamente no entrenará esta semana, por lo que no estará disponible para el fin de semana», dijo el entrenador del Liverpool, Arne Slot, en su conferencia de prensa previa al City el jueves.

Con Joe, tenemos una pequeña esperanza de que pueda entrenar el sábado. Así que no estará disponible para ser titular, pero quizás pueda ayudar al equipo si es necesario durante el partido, porque, como ya saben, no hay muchos defensores disponibles en este momento.

El Liverpool ha tenido pocas opciones defensivas últimamente, con el mediocampista Ryan Gravenberch teniendo que asociarse con el capitán Virgil van Dijk en el centro de la defensa contra Qarabag, con Wataru Endo luego reemplazando al lateral derecho después de la temprana salida de Frimpong.

Sin embargo, Ibrahima Konate regresó y anotó contra Newcastle en escenas emotivas el fin de semana pasado después de perderse tres partidos cuando regresó a Francia tras la muerte de su padre.

El lateral derecho Conor Bradley fue descartado para el resto de la temporada debido a una grave lesión de rodilla sufrida en el empate sin goles ante el Arsenal en enero, mientras que no se espera que el fichaje de verano Giovanni Leoni regrese hasta la próxima temporada después de romperse el ligamento cruzado en su debut en la Copa Carabao en septiembre.

El Liverpool superó al Chelsea y consiguió un acuerdo por 60 millones de libras para fichar al defensa del Rennes Jeremy Jacquet a principios de esta semana, pero éste no llegará a Merseyside hasta el verano.

Los jóvenes centrales Mor Talla Ndiaye, Ifeanyi Ndukwe y Noah Adekoya también fueron fichados, pero todos ellos irán inicialmente a las categorías inferiores.

El Liverpool también permanece sin su fichaje récord, Alexander Isak, ya que el delantero sueco aún se está recuperando de una cirugía por una fractura de pierna que sufrió mientras marcaba durante la victoria ante el Tottenham poco antes de Navidad.