El Liverpool ha recibido un impulso en su intento de fichar a Bradley Barcola del Paris Saint-Germain, según un periodista francés, luego de que los Reds se deshicieran de Antoine Semenyo, que se unirá al Manchester City.

El Liverpool mostró un gran interés en Semenyo tras conocer su cláusula de rescisión de 65 millones de libras en enero. El director deportivo de Anfield, Richard Hughes, quien anteriormente trabajó en el Bournemouth, fue señalado como el encargado de asegurarle al Liverpool un acuerdo emocionante por el extremo.

Pero el Manchester City ha superado al Liverpool, al Manchester United y al Tottenham Hotspur para hacerse con Semenyo.

Fabrizio Romano informó el martes por la noche que el City ha «sellado» el fichaje de Semenyo, y que la transferencia ha recibido su sello de aprobación «aquí vamos».

Semenyo «eligió al City por encima de cuatro clubes importantes de la Premier League» y está listo para firmar un «contrato a largo plazo» en el Etihad.

El Liverpool sigue en el mercado en busca de un nuevo delantero estimulante que pueda aportar dinamismo a su ataque y ayudarlos a prepararse para la vida después de Mohamed Salah.

El as del PSG, Barcola, es un firme candidato. De hecho, en Nochebuena se supo que el Liverpool está preparando el terreno para un fichaje masivo por el extremo francés .

Las posibilidades del Liverpool de fichar a Barcola parecen haber aumentado, ya que el periodista de L’Equipe, Loic Tanzi, le dijo a Ici que los fanáticos deberían «estar atentos» a Barcola, ya que podría concretarse un «traspaso importante este verano».

Tanzi añadió: “Creo que Barcola será un verdadero tema el próximo verano, para dejar el Paris Saint-Germain”.

Hay dos razones por las que el jugador de 23 años podría estar presionando para dejar la capital francesa este verano. La primera es que no tiene un puesto fijo en el banquillo con Luis Enrique, a pesar de su enorme talento.

Barcola ha registrado cinco goles y tres asistencias en 22 apariciones esta temporada, aunque regularmente ha sido utilizado como suplente desde el banco.

En segundo lugar, el PSG está considerando fichar un nuevo delantero, y el objetivo del Liverpool, Yan Diomande, está en su lista.

¿Quieres más noticias de última hora sobre fichajes de fuentes originales? Añade TEAMtalk como fuente preferida en Google a tu lista de favoritos para obtener noticias fiables.

Bradley Barcola, un objetivo muy prometedor para el Liverpool

Barcola podría ser un fichaje brillante para el Liverpool, ya que es uno de los mejores delanteros jóvenes del mundo, con la capacidad de superar a los defensores rivales y realizar carreras letales por detrás.

El internacional francés actualmente se siente infravalorado en el PSG, y el Liverpool podría ayudarlo a alcanzar su potencial de clase mundial.

El Liverpool se enfrentará a la competencia del Manchester United y del Arsenal para traer a Barcola a la Premier League.

El 6 de diciembre se afirmó que Marcus Rashford podría estar involucrado en un acuerdo de intercambio con Barcola si su transferencia permanente a Barcelona no se concreta.

Al día siguiente, se esperaba que el Arsenal hiciera un «movimiento fuerte» para ganar la persecución de Barcola .

Informes separados han valorado al jugador en la friolera de 100 millones de euros (87 millones de libras), por lo que Liverpool, United o Arsenal necesitarán acercarse a esa suma para completar un acuerdo.

Noticias de fichajes del Liverpool: ‘Guerra civil’ en Anfield; advertencia de Salah

Mientras tanto, un informe explosivo afirma que hay una «guerra civil» en Liverpool mientras Arne Slot y Hughes discuten por una transferencia en particular.

Estos informes también han ganado fuerza durante la noche a raíz de un informe español enormemente perjudicial que afirma que Slot será eliminado esta semana .

Además, el Liverpool intentará reintegrar a Salah a su plantilla una vez que regrese de su compromiso en la AFCON con Egipto.

Un ex entrenador de la Premier League ha enviado a Slot una seria advertencia sobre la debacle .