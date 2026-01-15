El Manchester City prepara una oferta por Marc Guehi, el jefe del Bayern Munich intenta convencer al defensa del Crystal Palace y el regreso de Rashford al Manchester United está descartado.

El Manchester City se prepara para presentar una oferta por Marc Guehi, central de 25 años del Crystal Palace y de la selección inglesa, antes de que finalice el mercado de fichajes de enero, pero es poco probable que alcance el precio que pide el Palace, que supera los 35 millones de libras. (Talksport), externo

Pero el director deportivo del Bayern Múnich, Max Eberl, ha estado llamando en los últimos días para intentar convencer a Guehi de que se una al equipo este verano. (Sky Alemania), externo

A pesar de la marcha del entrenador Ruben Amorim, el Manchester United no tiene previsto el regreso del delantero inglés Marcus Rashford, de 28 años, cuando finalice su cesión en el Barcelona . (Talksport), externo

El delantero del Manchester United y de la selección inglesa sub-20, Ethan Wheatley, de 19 años, se unirá al Bradford City cedido hasta final de temporada. (Manchester Evening News), externo

El Nottingham Forest ha solicitado la incorporación del extremo inglés del Bournemouth , Marcus Tavernier, de 26 años, pero los Cherries no planean venderlo. (Daily Mail), externo

El Tottenham Hotspur bloquea todas las solicitudes de préstamo del delantero francés Mathys Tel, de 20 años, a pesar del interés del Paris FC en su cesión . (Florian Plettenberg)